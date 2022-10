Napoli, Continua lo stupore di chi ti rincorre!

Il Napoli ha battuto l’Ajax e si è qualificato matematicamente per gli ottavi di finale di Champions League: 4-2 al Maradona grazie ai gol di Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia (R) e Victor Osimhen.

Tifosi partenopei pazzi di gioia, ma va detto che ci sono tantissimi tifosi di altre squadre che stanno riconoscendo la forza del collettivo di mister Luciano Spalletti che è primo anche in campionato dopo 9 giornate con ben 23 punti conquistati.

Ecco il post di un tifoso del Milan:

“Da milanista devo dirlo: questa squadra, nella stagione appena iniziata, non smette di impressionarmi. Non mi perdo una partita. La cosa impressionante è che gli riesce tutto facile sul piano del gioco. I risultati sono solo una conseguenza. Si vedono azioni da Play Station fatte in grande scioltezza e questo indipendentemente dai giocatori schierati e dagli avversari! A mio avviso è la prima candidata allo scudetto. Davvero, sono sincero. Anche in coppa possono fare strada. Grande gruppo, se tengono mentalmente possono regalare un sogno ai tifosi”.

Tanti i commenti dei tifosi napoletani:

“Un post straordinario, degno di una squadra che ha comandato per anni in Italia e in Europa. Un post degno del calcio come dovrebbe essere sempre”. E poi: “I milanisti capiscono di calcio a differenza di altri, detto da loro fa piacere. Del resto Napoli e Milan hanno dominato la scena italiana nella seconda metà degli anni ’80, quando in Italia c’erano i migliori calciatori del mondo e le due squadre erano spaziali”.

