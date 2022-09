Matteo Politano, “Il “Cavallo Pazzo” del Napoli

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è stato tra i migliori in campo nel match vinto dagli azzurri contro i Rangers in Champions League, autore anche del gol che ha sbloccato la partita.

Nella gara di ieri può definirsi incontenibile la sua prova!

Ha macinato tanti chilometri, recuperava palloni, dava una mano concreta a centrocampo e difesa…e poi quella voglia di far gol, strozzata anche la sua esultanza liberatoria, sulla ribattuta del rigore sbagliato da Zielinski.

Poi ha voluto fortemente calciare quel rigore, , strappando dalle mani di Kwara il pallone, lo ha posato sul dischetto del rigore, ha preso una rincorsa, anche abbastanza lunga, ed ha calciato nell’angolo basso a sinistra del portiere, l’ottimo McGregor 41enne ma ancora molto attivo, e quella esultanza liberatoria, condita di gioia liberatoria con la quale vola a rifugiarsi nell abbraccio dei compagni, compiendo così la “vendetta” anche per conto del suo compagno di squadra Zielo, che si era visto parare per ben due volte, il calcio di rigore dall’ estremo difensore scozzese! E proprio qui la festa adesso,e arrivato finalmente, il primo gol in Champions!

Una prova straordinaria, riconosciutagli anche da voti altissimi, arrivati dalle pagelle dei quotidiani sportivi italiani e non solo, una prova da incorniciare e conservare nel suo bagaglio di storia di un grande, che ora e nel pieno della maturita’ calcistica:

Il Corriere dello Sport 7.5 – “Punta Sands e Barisic e spesso li salta. In fase difensiva, poi, gonfia cuore e polmoni: alla grande. E soprattutto: segna una volta invano dopo il rigore sbagliato da Zielo e al secondo giro si prende il pallone di personalità. Lo vuole e lo imbuca a fil di palo: via i fantasmi, è qui la festa. La prima (rete) in Champions”.

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “I suoi tagli da destra al centro mettono in crisi la linea scozzese, anche se prepara spesso il sinistro che poi non libera. Sblocca una partita che si era incarognita. Segna su rigore, sì. Facile? Chiedetelo a Zielinski…”.

Tuttosport 7.5 – “Cancella gli errori di Zielinski: e se prima, sul penalty sbagliato dal polacco, il suo tap-in viene annullato, poi realizza il rigore che sblocca la partita. Prova di qualità”.

Il Mattino 7.5 – “Per un minuto è convinto di aver fatto il gol dell’1-0. E poi scarica tutta la sua rabbia nel penalty che calcia lui, angolatissimo. Gelido, spietato, brillante. Due fasi con continuità: agisce sia sull’esterno alto scozzese, ma anche sulla seconda punta Kent. Gara estremamente dispendiosa”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati