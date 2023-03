Massimo Ugolini su Napoli-Eintracht: “Kim e Politano si, Meret deciderà’ lui…”

Massimo Ugolini, giornalista e inviato Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le ultime sulla gara:

“In questo momento è difficile capire chi sarà il portiere titolare per domani. Credo che Meret voglia esserci e che si farà di tutto per recuperarlo. Credo che sia una scelta che spetta più al portiere che all’allenatore. Penso che anche Kim partirà titolare ma non Lozano. Credo che sulla sinistra ci sarà Olivera come da tradizione Champions ma lasciamo il ballottaggio aperto con Mario Rui. Credo che Politano possa partire titolare perchè Lozano viene da qualche problema muscolare e non credo che Spalletti lo rischi visto che già Kim non è al massimo”.

