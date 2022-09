Martino: “Tra gli azzurri spunta novità di formazione!”

Carmine Martino, noto giornalista di Mediaset e radiocronista per Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta dalla Scozia a Radio Goal per dare tutti gli aggiornamenti sulle probabili formazioni per la gara di Champions League tra Rangers e Napoli

“Penso che giocherà Simeone in attacco, per caratteristiche è l’attaccante ideale per il tipo di partita che ci sarà. Secondo me la formazione è già fatta.

Ostigard titolare? C’è questa corrente di pensiero tra i colleghi, ma sono indiscrezioni che non trovano conferme. Io credo che alla fine giocherà Rrahmani“.

Anguissa, Lobotka, Zielinski sono gli interpreti migliori per provare a vincere? Si perchè sono il giusto mix di tecnica geometria e forza fisica che potrebbe fare la differenza in questo tipo di partite.

