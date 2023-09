Mario Rui: Troppo pessimismo.

Questo il cuore della conferenza stampa del portoghese, pre Champions League. Il terzino destro, assieme all’allenatore, presentano la sfida con il Braga, riconoscendo il momento non facile, ma non drammatico. Queste le parole di Mario Rui:

“Secondo me non è un momento difficile. Parliamo di due partite, abbiamo sbagliato 60’ con il Genoa e 30’ con la Lazio. Parliamo di 90 minuti, ne abbiamo parlato e siamo carichi a mille, per fare una grande partita”

La difesa è apparsa in difficoltà, soprattutto nel subire le ripartenze avversarie. Un problema che Rui tende a sminuire:

“Le altre squadre rispetto allo scorso anno, sono più preoccupate e molto più preparate. Sta a noi calciatori in campo, fare meglio, sento parlare di un momento complicato, ma questo pessimismo mi sembra esagerato. Cercheremo già da domani, di modificare questo pensiero”

Anche l’aspetto fisico e la coesione del gruppo, sono tra le accuse, mosse dalla critica. Anche in questo caso il portoghese la vede diversamente:

“Il gruppo è coeso, come lo scorso anno. Non ci sono problemi, anche la preparazione fisica è buona. Solo a livello di gioco, possiamo dire che la squadra non sta esprimendo il suo massimo”

Sui gol presi su calcio d’angolo, Mario Rui parla di coincidenza:

“Certamente con il Genoa abbiamo sofferto, ma non vuol dire che c’è un problema nel sistema difensivo. Si tratta solo di una coincidenza”

La Champions può dare nuovi stimoli e motivazioni, l’avversario non è da prendere sottogamba:

“Sicuramente affrontiamo un Braga molto forte, uno dei migliori degli ultimi anni. Una squadra che ha anche esperienza, difficile da affrontare”

Un pensiero anche sulla sua Nazionale, sulla mancata convocazione ai Mondiali:

“Ovviamente era un mio obiettivo partecipare al mondiale, ci sono rimasto male, ma ho visto la competizione da casa, facendo il tifo per il Portogallo”

In ballottaggio con Olivera, sulla fascia sinistra, per la partita di esordio in Champions League, Mario Rui in ogni caso è fiducioso, sul rendimento del Napoli in campo.

