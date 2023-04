RILEGGI LIVE – Milan-Napoli 1-0 (40′ Bennacer): azzurri spreconi. Appuntamento al Maradona

l Napoli perde la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. A San Siro decide il gol di Bennacer: 1-0 il punteggio finale.

22:58 – FINISCE QUI!

90’+4 – Rrahmani protesta parecchio e spinge il numero 56 del Milan: giallo per entrambi.

90’+3 – Saelemaekers cade in area dopo un contatto con Lobotka, il Milan chiede un calcio di rigore.

90′ – L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

88′ – OLIVERA! L’uruguaiano colpisce di testa sul cross di Politano, conclusione che sfiora la traversa e si spegne sul fondo.

87′ – DI LORENZO! Il capitano del Napoli si gira da dentro l’area e calcia sul primo palo, miracolo di Maignan che devia in corner!

81′ – Tre mosse anche per Spalletti: entrano Ndombele, Olivera e Politano al posto di Kvaratskhelia, Zielinski e Mario Rui

80′ – Cambio per il Milan: esce Brahim Diaz, al suo posto Rebic.

79′ – Kim entra in maniera scomposta su Saelemaekers: l’arbitro fischia fallo, Kim protesta in maniera eccessiva e viene ammonito. L’ex Fenerbahce era diffidato, salterà quindi il match di ritorno.

76′ – Dopo un avvio molto promettente, ora il Napoli è in svantaggio ed in inferiorità numerica.

74′ – ESPULSO ANGUISSA! Theo Hernandez anticipa nettamente Anguissa che arriva in ritardo e lo stende: secondo giallo, rosso per lui. Napoli in 10.

70′ – Doppio cartellino in casa Napoli: giallo per Anguissa per un intervento su Theo Hernandez. Ammonito anche Di Lorenzo per proteste.

69′ – Sostituzione anche per il Napoli: Raspadori rimpiazza Lozano.

68′ – Primo cambio in casa Milan: dentro Saelemaekers al posto di Bennacer.

64′ – Ancora nessun cambio, il Napoli nel frattempo prova ad affidarsi ai guizzi solitari di Kvara.

60′ – Fallo in netto ritardo di Bennacer su Anguissa: giallo per l’autore del gol.

59′ – Contrasto spalla a spalla tra Lozano e Theo Hernandez in area rossonera, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Nessun fallo, si riparte da Maignan.

58′ – Ritmi bassi in questo momento della sfida e fase interlocutoria, nel frattempo ci sono i primi movimenti sulle due panchine.

55′ – Diaz supera con un tocco di classe Mario Rui, calcio di punizione dalla corsia destra in favore dei rossoneri.

53′ – Lozano serve Di Lorenzo al centro dell’area: controllo e conclusione, palla deviata nuovamente in calcio d’angolo.

50′ – ELMAS! Kvaratskhelia si accentra e va al traversone morbido al centro per Elmas: colpo di testa insidioso che Maignan alza in corner.

47′ – Nessun cambio all’intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

22:07 – INIZIA LA RIPRESA!

Finisce 1-0 il primo tempo a San Siro: decide fin qui la rete di Bennacer al 40′. Squadre negli spogliatoi.

21:50 – FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45’+3 – CLAMOROSA TRAVERSA DI KJAER! Sugli sviluppi di un corner, Kjaer svetta più in alto di tutti e coglie una clamorosa traversa.

45’+1 – TONALI! Giroud aggancia un pallone in area e lo addomestica, poi il francese recapita un assist al centrocampista, ma il tiro viene deviato sul fondo! Corner per il Milan.

45′ – L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

44′ – Theo rimane a terra dopo un duro scontro con Lozano, ma il direttore lascia correre. Qualche protesta in casa Milan, giallo per Pioli.

40′ – GOL DEL MILAN! Brahim Diaz se ne va con una magia a centrocampo e innesca il contropiede, palla a Leao che di prima mette sul secondo palo, a rimorchio arriva Bennacer che beffa Meret con un tiro secco.

37′ – Fallo in netto ritardo di Zielinski su Krunic: stavolta l’arbitro Kovacs ammonisce il calciatore del Napoli.

36′ – Si riparte, mancano dieci minuti al termine del primo tempo.

34′ – Stesso intervento di Kim su Giroud, nessun giallo e gioco fermo: nel frattempo lo staff medico rossonero entra in campo per soccorrere l’attaccante francese.

32′ – Fallaccio in ritardo di Krunic su Zielinski, l’arbitro fischia fallo ma non estrae il cartellino giallo.

27′ – Cambio di bandierina effettuato: riprende il gioco.

26′ – Gioco fermo in questo momento, Leao ha spaccato la bandierina dopo l’occasione sprecata: il Napoli chiede l’ammonizione per l’esterno lusitano, ma il direttore di gara lascia correre.

25′ – LEAO! Accelerazione spaventosa del portoghese che si fa tutto il campo palla al piede, entra in area ma il diagonale esci di un soffio.

23′ – Zielinski ci riprova, ma stavolta la conclusione col mancino è sballata e si spegne sul fondo. Nessun problema per Maignan.

18′ – Il Milan prova ora a verticalizzare la manovra, ma la pressione degli ospiti non permette giocate in velocità.

13′ – Cross di Rrahmani a cercare Di Lorenzo che tenta il colpo di testa, ma la conclusione da parte del capitano del Napoli finisce di poco fuori dallo specchio.

12′ – ZIELINSKI! Recupero alto di Anguissa e appoggio per Zielinski che calcia forte col mancino: Maignan è bravissimo a deviare in angolo.

10′ – Kvaratskhelia si accentra, uno due con Elmas e tiro in porta. Pallone deviato sul fondo, corner in favore della squadra di Spalletti.

8′ – Dopo i primissimi minuti di sofferenza, ora il Milan tiene il pallone e comincia ad imbastire delle trame di gioco offensive.

5′ – Inizio fortissimo da parte del Napoli, subito due grandi occasioni per gli azzurri.

3′ – ANGUISSA! Il centrocampista azzurro calcia dal limite, Maignan alza in calcio d’angolo un tiro insidioso.

1′ – CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Anguissa mette in mezzo un pallone pericoloso, Krunic regala un assist a Kvaratskhelia, il georgiano trova lo specchio ma viene murato sulla linea! Sul tiro successivo Mario Rui calcia alto!

21:00 – PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:56 – Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20:50 – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Napoli: “Nello scorso campionato abbiamo vissuto tante serate speciali, questa gara è un altro livello, l’opportunità di giocarci l’ingresso in semifinale è tanta roba, fa parte del dna di questo Milan è che è abituato a sognare. Sono venuto con lo spirito di godermi questa partita, si gioca in sei giorni come i due derby di Champions che affrontai io, c’è qualche tensione ma provo a godermela”.

L’eventuale semifinale con l’Inter, da dirigente sarà dura.

“Io vorrei essere lì, ma ci sono ancora tanti passi da fare, stasera giochiamo contro il Napoli che ha dominato il campionato italiano meritatamente e ha dominato in Champions. Siamo lontani, sarà tosta. Speriamo di rivederci qua”.

20:47 – Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Milan.

Perché Elmas subito e Raspadori dalla panchina?

“Giacomo non è al top e il mister ha ritenuto tenerlo inizialmente in panchina. Ha un muscolo non ancora al 100%. Avremmo voluto avere lui, ma non è al top e speriamo ci dia una mano a fine partita”.

Spalletti si sta godendo ogni momento.

“Un pezzettino di storia l’abbiamo fatta: speriamo di farne ancora e i ragazzi si meritano di continuare a farla. Il mister si merita di gustare ogni momento”.

