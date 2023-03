L’Europa trema…Il Napoli e’ padrone indiscusso!

Timore, paura e preoccupazione alla vista di qualcosa di maestoso. Perché il Napoli di Spalletti, denso di Bellezza, è predominante, superiore a qualsiasi genere di avversario, come accaduto ieri in Champions. Si è sbarazzato, difatti, anche dell’Eintracht, staccando il pass per i quarti di finale del torneo europeo. Gli azzurri incutono paura alle più forti d’Europa, come sottolineato anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Il Napoli fa paura all’Europa, nessuno sa come prenderlo. Forse solo il Benfica, l’altra grande sorpresa, è nella stessa situazione. Tutti conoscono la solidità del Bayern, la manovra ultra-tecnica del City, la superiorità gestionale del Real. Ma quello di Spalletti è un gioco veloce, spettacolare, creativo, a più voci, collettivo ed individuale. Il Napoli vale le più forti ed ha meno da perdere“.

