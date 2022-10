Le Pagelle: Ajax-Napoli: Lobotka un extraterrestre, Raspadori lo imita!

E’ indubbio che la Champions League sia una competizione assai affascinante, capace di affiancare nella fase a gironi squadre come il Napoli, appartenenti alla media borghesia del calcio europeo, a vere corazzate, lontanissime per spessore tecnico ed economico dalla società partenopea.

Va anche detto pero’, e non e certo un dettaglio, che la parte del Leone, la sta facendo proprio la squadra di Spalletti, capace di umiliare prima, al Maradona, i vice Campioni d’Europa del Liverpool con un secco 4 a 1!, ed andare in Scozia, contro i Rangers di Glasgow, dominando in lungo ed in largo, portandosi a casa un perentorio 3 a 0!

Stasera, agli azzurri, tocca l’Ajax, squadra che non ha certo bisogno di alcuna presentazione, giovane ed affamata, proprio come il Napoli! Insomma, uno spettacolo piu’ che assicurato se si pensa alla modalita’ di gioco che accumuna le due compagini.

E fu conquista di Amsterdam! Un Napoli supelativo assoluto, domina in lungo e in largo contro i lanceri, catapultandosi cosi agli ottavi di finale, dove il Maradona, tra 7 giorni, sara’ il giudice di tale sentenza. Ma andiamo a vedere le pagelle di persemprenapoli nel dopo Ajax-Napoli, per i ragazzi di Spalletti.

Meret 7 sicuramente buona la prova del friulano, ma a volte non concetrato ed attento, ma comunque nei pochoi tiri rivcevuti il voto e giusto.

Di Lorenzo: 8

Un capitano gladiatore, che con il gol, tra l’altro molto bello, conferma la perfezione di un gara al di sopra della normalita’. Bravo davvero il capitano. Dal 83′ Zanoli sv

Rrhamani 7 Prova eccellente del centrale Kosavaro, che non ha regalato nulla agli attacchi dei lanceri, ancora una volta prova da incorniciare

Kim 7 un paio di sbavature in difesa, ed un paio anche in fase di costruzione, ma senza conseguenze, compito perfetto, prova da top player!

Olivera 7 Parte da titolare e dimostra di essere il mancino che mancava, spinge e difende e con il suo piedino educato…apre le danze per il gol di Raspadori…ben tornato a flash!

Anguissa 8 Ottima la prova del Camerunense, che corre per quattro, sbagli un gol gia fatto, e ne regala uno a Raspadori ad inizio ripresa. Praticamente un fuoriclasse.

Lobotka 9 Il migliore di tutti sicuramente, fa il mediano, il difensore, e anche l’attaccante…insomma, si potrebbe definire lui il vero insostituibile nel Napoli…Speriamo solo che i polmoni reggano fino a Giugno! Un vero spettacolo vederlo giocare 80′ Gaetano sv

Lozano 7 torna e lo fa in grande stile, anche se talvolta e distratto, serve assist che diventano anche reti per gli azzurri, il Chucky e tornato

Zielinsky 7 utile in mezzo al campo, un po’ assente dalla manovra nei primi minuti, poi cresce fino a trovare il gol allo scadere del primo tempo. Comunque buona la sua prova. dal 46′ Ndombele 7 alto impatto per lui, in crescita e si vede! Peccato per la traversa

Kvaratskhelia 7 Nervoso e poco incisivo all’ inizio, si sacrifica in fase di copertura, prende in silenzio calcioni olandesi per tutta la gara… poi si ricorda che gli piace sciare, ed in coppia con Raspa, confeziona un bel regalo per i tifosi azzurri…Semplicemente Kvara dal 64′ Elmas 6 il giusto compitino, ma nulla piu’

Raspadori 8,5 Straordnario momento di forma di Giacomino! Doppietta ed assist per Kvara, poi esce perche e ora di tornare sulla terra! Fantastica prova di Jack dal 64′ Simeone non ci sono aggettivi entra e segnas..il cholito c’e’

All.Spalletti 8,5 Cosa dire…Indovina tutto ma soprattutto ha cambiato tutto! Un altro Napoli…un altro SPALLETTI…ed il sogno continua!!!!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati