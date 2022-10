La Gazzetta: “Sorteggio “Tedesco”, Con il rischio Psg”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si lancia in una sorta di previsione sul Napoli per quanto riguarda l’avversario che gli azzurri incontreranno agli ottavi di Champions League. Naturalmente sarà fondamentale capire anche se la compagine di Luciano Spalletti si qualificherà prima oppure seconda. I partenopei, al momento, domina il Gruppo A con tre punti di vantaggio sul Liverpool di Jurgen Klopp (le due squadre si affronteranno nell’ultima giornata, ndr).

Ecco quanto si legge sul giornale milanese: “Diciamo che al momento ci sono buone probabilità di andare in Germania: Borussia Dortmund o Lipsia. Il rischio più grosso: il Psg che scivola secondo. E fra gli incroci possibili, uno affascinante per la famiglia Simeone, l’Atletico Madrid“. A proposito di Simeone, l’attaccante argentino potrebbe partire titolare nella gara contro i Glasgow di Rangers. Dovrebbe prendere il posto del centravanti nigeriano Victor Osimhen.

…Dopo la Gazzetta …Inseriamo il nostro…

Un traguardo storico ha raggiunto il Napoli ieri sera: il 4-2 all’Ajax ha regalato la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions con due giornate di anticipo. Come gli azzurri solo Bayern (Germania), Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna) – cioè il Gotha d’Europa – e il sorprendente Brugge (Belgio). Con 12 punti e una differenza reti di +13 il Napoli ora sogna legittimamente anche il primo posto nel girone e accarezza l’idea di un avversario abbordabile agli ottavi. Spulciando le classifiche, anche se è presto per fare calcoli, si può ipotizzare che alla squadra di Spalletti – se arrivasse prima e fosse pertanto sorteggiata con una delle seconde – possa capitare un avversario alla portata come Marsiglia, Salisburgo o Porto o uno più tosto come Borussia Dortmund o Benfica. Esclusi eventuali derby.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati