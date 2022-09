Jurgen Kloop-Napoli, La Storia Infinita!

Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, e’ ormai di casa al Maradona,sembra infatti che i bussolotti di Nyon, siano quasi comandati ad accoppiare il tecnico tedesco al Napoli, visto che siamo al 7°confronto, tra Champions ed Europa League, con il tedesco ,mai visto vincente nel tempio di Diego! Mercoledì, dunque, sarà il grande ritorno del Trainer , e ci si augura, che ancora una volta, a perire sotto i colpi dei giovanotti di Luciano Spalletti, sia Jurgen, approfittando, probabilmente, di una fase non eccellente sotto il profilo fisico, notata palesemente in campionato, dove si potrebbe definire, quella dei Reds, una falsa partenza

Il Napoli ne potrebbe approfittare….

Il Liverpool è partito tutt’altro che a razzo in campionato, sta incontrando difficoltà inattese, ma questo non significa che la partita sarà più facile. Osimhen e compagni affronteranno infatti un undici esperto di queste atmosfere. Perciò servirà la spinta del pubblico, poter sfruttare il fattore campo in questo esordio di Champions. Ai nuovi arrivati del Napoli non dovranno tremare le gambe quando tutto lo stadio accompagnerà l’inno della competizione con il consueto boato.

Chi è ancora in cerca di biglietti per la super sfida, restano ancora disponibili questi settori: Distinti anello inferiore, Curva A anello inferiore a Curva B anello inferiore. Nel 2018, sempre nei gironi, gli azzurri ebbero la meglio sugli inglesi con un gol proprio allo scadere da parte di Lorenzo Insigne. Lui non ci sarà, questa volta, ma l’orchestra napoletana rinnovata ha già dimostrato di saper suonare in armonia, con assoli spettacolari.

Napoli-Liverpool…Sara’ Sold Out!

Notte di Champions League. A Napoli c’è grandissima attesa per la partita contro il Liverpool e lo stadio Maradona sarà tutto esaurito per gli inglesi allenati da Jurgen Klopp. A dire il vero, finora, neanche in campionato il pubblico ha fatto mancare il suo supporto, ma la notte europea ha un fascino tutto particolare. Al momento, rimangono pochi tagliandi disponibili, che saranno sicuramente esauriti in breve tempo, anche perché la squadra di Luciano Spalletti ha ulteriormente fatto salire la voglia di stadio con la vittoria di Roma contro la Lazio.

