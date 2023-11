Il Napoli e la Champions…Passando da Berlino

Il Napoli è atteso dalla gara in Champions League, mercoledì ore 18:45 al Maradona contro lo Union Berlino, dove battendo i panzer, e la concomitante sconfitta del Braga contro il Real, metterebbe gli azzurri in una posizione di comodo, in ottica qualificazione agli ottavi

L’undici di Garcia dopo la vittoria del derby contro la Salernitana ha ritrovato spirito di squadra, convinzione, ed anche il gioco. Tutto è ancora in ”rodaggio”, ma Raspadori bomber non sta facendo rimpiangere Osi, Politano e Lobotka veri trascinatori, e soprattutto capitan Di Lorenzo che proprio dopo il derby ha dichiarato che “Il Napoli vuole vincere lo scudetto…”, caricando di adrenalina l’ambiente partenopeo.

Il Napoli vuole fissare la prima pietra miliare battendo l’Union, ricordando che la squadra tedesca e reduce dalla pesante sconfitta in casa, in campionato, contro l’Eintracht per 3 a 0. E con Fischer, tecnico anch’egli a tempo, legato alla panchina solo per una questione di gratitudine collettiva. Con queste premesse, spetterà a Garcia e squadra, chiudere il cerchio mercoledì al Maradona.

È chiaro che una gara di Champions non ha alcun bisogno di stimoli particolari, ma questi ingredienti ritrovati di autostima, saranno senza dubbio, la garanzia che il Ciuccio è tornato, come diceva il grande Totò: “non ci fermeremo né al primo, né al secondo e né al terzo ostacolo…ma tireremo dritti per la nostra strada”. Si, quella della qualificazione agli ottavi, crocevia Berlino, ma stavolta non divisi come con Peppino, ma uniti sotto i gloriosi colori dell’azzurro Napoli.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati