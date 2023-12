Il Napoli conquista gli ottavi. Ora non fermarti più

Per Mazzarri ed il Napoli si può tranquillamente parlare di missione compiuta. Il primo step, ottavi di finale di Champions, è stato raggiunto con un secco 2 a 0 contro i portoghesi del Braga. La squadra azzurra si mostra ordinata e compatta nei reparti, non si è subito gol, e questo avvalora il lavoro sulla fase difensiva da parte del tecnico, ed è certamente un risultato che fa bene al gruppo e rasserena l’ambiente.

I due gol, che a molti son sembrati fortunosi, sono stati il frutto di manovre volute, e se nella prima occasione Politano trova sulla sua strada il difensore del Braga che devia la traiettoria della palla nella propria porta, nella seconda segnatura è vero che a siglarla con un tacco-punta, tra piede destro e sinistro ci pensa Osimhen, ma il merito è tutto del giovane Natan, che con la sua percussione sulla fascia sinistra, salta il difensore avversario e nel momento in cui sembrava volesse calciare, rimette al centro per il nigeriano che realizza e corre a ringraziare il compagno per l’assist al bacio

Napoli, questa la gara della svolta?

Walter Mazzarri sta mentalizzando il Napoli, l’idea di pensare a gara dopo gara senza andare oltre con voli pindarici né tanto meno con caroselli alle vittorie e de profundis alle sconfitte, sta pian piano funzionando. A cominciare dall’approccio alla gara, dove certamente il gioco si è visto anche con manovre di ottima fattura che avrebbero meritato miglior sorte in fase realizzativa. Ma la compattezza di squadra e il non farsi prendere dalla frenesia, è stata la nota lieta che tutti aspettavano per ritrovare tranquillità e ripartire con quelle certezze smarrite.

È chiaro che si deve ancora lavorare e ritrovare una forma fisica accettabile con un minutaggio più ampio, in alcuni è ancora approssimativa, ma serviva la vittoria che mancava al Maradona da settembre, e quest’anno la prima in Champions, ed è arrivata con merito mettendo impegno e concentrazione e ritrovando quel pizzico di fortuna che nelle ultime gare era mancata. Ora tocca al campionato, domenica arriva il Cagliari dell’ex Ranieri, al Napoli il compito di ricompattare la catena e conseguire la striscia di risultati utili consecutivi, per far sentire al campionato che il “Ciuccio” è tornato ed e pronto a scalciare chi lo proverà a fermare.

