Il Napoli attende l’urna di Nyon. Gli ottavi contro una big?

Il Napoli di Walter Mazzarri torna alla vittoria in Champions contro il Braga, secco 2 a 0, e si qualifica da seconda agli ottavi di finale di Champions League. Ci sono state certamente delle sorprese negli altri gironi, esempio il Milan oggi impegnato contro il Newcastle in una gara da dentro o fuori, oppure la stessa Inter che si fa fermare a San Siro dalla Real Sociedad perdendo cosi il primo posto nel girone proprio a favore degli spagnoli, e Lazio che contro l’Atletico del Cholo Simeone, si gioca la possibile leadership del girone.

Le prime che risultano qualificate sono: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad e Manchester City. Mentre in tre sono ancora in attesa di giudizio, se non vi saranno cataclismi inaspettati: Barcellona, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Quest’ultima contro Mbappé in una gara che potrebbe declassare in Europa League il Psg.

Le seconde classificate sono: Copenaghen, Psv Eindhoven, Napoli, Inter, Lazio/Atletico Madrid, Psg/Newcastle/Milan, Lipsia, Porto/Shaktar Donetsk. Con il girone F ancora con tre incognite per un posto utile, dove sembrerebbe che il Newcastle abbia più chance di Milan e Psg per assicurarsi il passaggio da seconda.

Napoli, cosa ti porta in dote Nyon?

Superato lo scoglio girone e raggiunta la meritata qualificazione agli ottavi di Champions, dieci punti un bottino di tutto rispetto se si pensa ad un inizio stagione traballante, il Napoli attende il suo avversario da Nyon, in un sorteggio che stavolta si spera possa essere benevolo nei confronti della squadra azzurra.

Ma provando a simulare un possibile pescare nell’urna UEFA, riguardando quelle che ipoteticamente potrebbero essere le otto qualificate in prima fascia, escludendo l’Inter perché Italiana ed il Real Madrid già presente nel girone, chi si spera di evitare oppure voler affrontare agli ottavi di Champions?

In molti certamente “fanno il tifo” per Real Sociedad e Borussia Dortmund, anche se il girone di quest’ ultima non è ancora concluso, altri invece sognano, e batterlo chiaramente, il Bayern Monaco dell’ex Kim, oppure il Manchester City di Guardiola, oltre che la suggestione Barcellona.

Mazzarri: la vera garanzia di rinascita

Quello che conta però è come il Napoli giungerà a quel periodo dopo un inizio che sembrava da ko tecnico, ma per fortuna si sta pian piano rialzando grazie a Mazzarri, colui che sta rianimando il Napoli con un lavoro fatto di pazienza, determinazione e carattere, mettendo mano su preparazione fisica completamente sbagliata, e stato mentale di una squadra che aveva perso anima e voglia di giocare a calcio.

Se il tecnico di San Vincenzo riuscirà definitivamente a trovare la quadra, allora non servirà un simulatore, perché siamo certi che questo gruppo se la può giocare con tutti, la cosa importante è che Mazzarri venga messo in condizione di poter lavorare tranquillo, sperando che intrusioni di prime donne non facciano altri danni come purtroppo commessi da marzo ad oggi.

