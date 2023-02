Eintracht-Napoli: 4 tifosi azzurri aggrediti la tensione sale!

Questa sera il Napoli scenderà in campo alle 21:00 per affrontare la partita di Champions League contro l’Eintracht allo stadio Deutsche Bank Park. Gli azzurri non saranno da soli, al loro fianco avranno come sempre il supporto dei propri tifosi che hanno riempito l’intero settore ospiti (2700 posti).

Si preannuncia dunque un’atmosfera calda, rovente, quella che ci sarà all’interno della struttura, ma anche un post partita molto pericoloso. Infatti, nella notte di ieri sono stati aggrediti quattro napoletani. Sono ancora da svelare le cause che hanno portato all’episodio ma si ipotizza che tutto ciò sia accaduto per la presenza di fazioni ultras gemellate ad entrambe le tifoserie che stasera saranno sugli spalti, tra cui Borussia Dortmund ed Herta Berlino.

Il clima infuocato degli ultimi giorni in giro per l’Europa che si respira tra le tifoserie alza l’allerta intorno a questa partita al livello massimo, e si spera che oltre questi episodi, su citati, si possa parlare solo di quanto avverrà in campo.

Napoli, e quel tifo “trasversale” …contro!

Non mancano le preoccupazioni per l’ordine pubblico e non soltanto perché l’Eintracht ha già avvertito i suoi tifosi che a ritorno sarà meglio evitare di girare per strada a Napoli da soli e con al collo le sciarpe della squadra (un comunicato che ormai fanno quasi di default tutti i club) ma in virtù del fatto che i sostenitori più caldi della squadra tedesca sono gemellati con quelli dell’Atalanta, non esattamente amici di quelli del Napoli. In questo incredibile mondo fatto di rapporti trasversali tra gruppi organizzati si è assistito di recente all’assalto da parte degli ultras della Stella Rossa contro i Fedayn della Roma (con tanto di striscione rubato e poi bruciato) cui ha fatto seguito poi l’esposizione di una bandiera serba al Maradona in occasione di Napoli-Cremonese. Insomma, l’allerta sarà massima anche perché tra l’altro proprio a Roma, in occasione di Lazio-Eintracht del 2018 i tedeschi misero la Capitale a ferro e fuoco (14 fermati) e tra loro c’erano anche “infiltrati” atalantini.

