DIRETTA LIVE Sorteggi Champions League: Il Napoli di Garcia attende il suo girone

Tutto pronto per l’inizio della Champions League 2023/2024 con il sorteggio della fase a gironi in programma oggi, giovedì 31 agosto 2023, a partire dalle ore 18:00 al Grimaldi Forum di Montecarlo. Napoli, Lazio, Milan e Inter le squadre italiane qualificate alla nuova stagione della Champions, le partite della fase a gironi sono in programma a partire dal 19 settembre 2023. Diretta TV e streaming dei sorteggi sui canali della UEFA, oltre che su Sky, su Amazon Prime Video e in chiaro sul Canale 20 di Mediaset.

Il Napoli, vincitore dello scudetto, è in prima fascia; seconda fascia per l’Inter, terza fascia per Milan e Lazio che rischiano di incontrare delle big sul loro cammino. Tra le più temibili Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Per il Napoli, la Lazio e il Milan occhio anche ad avversarie eccellenti che si trovano in seconda fascia, come Real Madrid e Atletico Madrid.

17.45 – Tutto pronto per l’inizio della cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions, l’ultimo prima della nuova super-Champions che dalla prossima stagione rivoluzionerà la competizione con una formula totalmente rinnovata.

ore 18:00– Le fasce dei sorteggi di Champions League vedranno protagoniste le quattro italiana: Napoli, Lazio, Inter e Milan. I partenopei sono in prima fascia in virtù del fatto che è la squadra campione d’Italia in carica. I nerazzurri sono in seconda mentre biancocelesti e rossoneri in terza.

PRIMA FASCIA: Napoli, Barcellona, Manchester City, Psg, Bayern Monaco, Siviglia, Feyenoord, Benfica

SECONDA FASCIA: Inter, Real Madrid, Manchester United, Lipsia, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Porto

TERZA FASCIA: Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, Copenhagen, Braga, Psv Eindhoven

QUARTA FASCIA: Newcastle, Lens, Union Berlino, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, Young Boys, Anversa

18:05- INIZIA LA CERIMONIA Soliti preliminari prima del via vero e proprio ai sorteggi.

18:08- E’ il momento delle immagini della scorsa edizione, vinta dal Manchester City in finale sull’Inter.

18:15 E’ il momento della spiegazione della formula, che potete trovare qui sotto. Si inizierà con la prima urna, con le 8 squadre che andranno inserite in altrettanti gironi, denominati con le lettere dalla A alla H. Joe Cole ex Chelsea e Eric Abidal saranno deputati all’estrazione delle palline.

GRUPPO A Bayern Monaco-Manchester United-

GRUPPO B Siviglia-Arsenal-

GRUPPO C Napoli-Real Madrid-

GRUPPO D Benfica-Inter-

GRUPPO E Feyenoord-Atletico Madrid-

GRUPPO F Psg-Borussia Dortmund-

GRUPPO G Manchester City-Lipsia-

GRUPPO H Barcellona-Porto-

in aggiornamento

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati