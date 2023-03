De Laurentiis, simpatico o no, si conferma una grande capo d’azienda. Prezzi altissimi? Sold Out!

Quante polemiche per i biglietti di Napoli-Milan in Champions. Prezzi alti, altissimi. Eppure lo stadio sarà sold out. A dimostrazione del fatto che De Laurentiis, come capo di un’azienda, è fortissimo e che i tifosi, in quando ad amore e passione, non hanno nulla da invidiare a nessuno.

Ma facciamo due conti in tasca al Presidente. Approssivamente lo stadio Maradona può ospitare circa 51.000 spettatori paganti per questo grande evento. Suddivisi, più o meno così:

25mila in Curva (9500 circa inferiori, 14.500 circa superiori)

16mila nei Distinti (6500 circa inferiori, 9500 circa superiori)

7mila tra Tribuna Nisida e Laterale (2500 circa inferiori, 4500 circa superiori)

3mila in Tribuna Centrale, Autorità e Posillipo (1000 sotto, 2000 sopra)

Ecco invece il costo dei biglietti per il quarto di ritorno di Champions: 90€ per le curve, 130€ per i distinti, 220€ per la Nisida e Family, 340€ per la Tribuna.

Prezzi altissimi? Con il sold out il calcolo e bello che fatto!

Adesso, se non consideriamo nel calcolo che il 10% dello stadio è riservato ai circa 5000 abbonati, che hanno usufruito di uno sconto del 20% sul biglietto, ecco il calcolo, sempre approssimativo:

Curve: 25.000 biglietti x 90 € = 2.250.000 euro

Distinti: 16.000 biglietti x 130 € = 2.080.000 euro

Nisida: 7000 biglietti x 220 € = 1.540.000 euro

Tribuna: 3000 biglietti x 340 € = 1.020.000

Totale incasso stimato: 6.890.000 ovvero quasi 7 milioni di euro!

Sette milioni di euro, stadio pieno, anche in curva inferiore dove la partita si vede peggio che a casa seduti sul divano. L’ennesima dimostrazione che il Presidente De Laurentiis possa essere simpatico o meno, ma anche stavolta si è confermato un grande capo di azienda, ovvero quella figura capace di massimizzare il profitto (stadio pieno) e di ottimizzare i risultati (scudetto in tasca e quarti di finale di Champions da giocare).

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati