Conferenza Stampa Spalletti: “Troppe Gare in pochi giorni, Ruotero’ ancora. Ma che bello giocarsi tutto ad Anfield”

Luciano Spalletti e atteso in sala stampa per rispondere alle domande del dopo gara contro il Ranger di Glasgow vinto per 3 a 0. Attesa dei cronisti per l’arrivo del tecnico e porgli i quesiti di rito

23.45 – Inizia la conferenza stampa: “

I ragazzi hanno la capacità di farsi trovare sempre pronti. Si fanno trovare pronti in qualsiasi partita, anche se non giocano quella precedente. E quando questo atteggiamento monta nello spogliatoio diventa una forza incredibile, lo si è visto sui recuperi di Politano e Raspadori. Questo permette e permetterà se si continuerà a farlo di avere giocatori sempre freschi in grado di fare la differenza”.

Quanto incide Spalletti? Qualsiasi attaccante rende, ma alcuni dicono: contano i giocatori

“Forse hanno ragione (ride, ndr), ne ho diversi di giocatori forti e questi giocatori fanno queste partite qui. Ci sono ragazzi seri, hanno voglia, a tutti piacerebbe giocare come piaceva ad entrare ad Osimhen dopo il gol a Roma. In un primo momento avevo chiamato Kvaratskhelia per entrare, un quarto d’ora poteva farlo, c’era bisogno di tenere palla. Il fatto che la tenessero loro ti costa… invece se la tieni tu è meno faticoso. Così diventa anche imbarazzante vedendo questa disponibilità che raramente ho avuto così in carriera (ride, ndr)”.

E’ strano aver vinto tutte le gare e non essere certi del primo posto?

“Se c’è dentro una squadra come il Liverpool è strano essere lì in cima, è l’opposto (ride, ndr), le valutazioni vanno fatte correttamente. E’ una finalina che la squadra s’è guadagnata con tanta fatica, è bello andare lì contro quell’allenatore lì, sarà una serata bellissima, senza tensione da portarci dietro e sono sicuro si faranno trovare pronti”.

ADL ha parlato di inarrestabili e divertenti, lei che aggettivo usa?

“Bravi, lo siamo stati, poi c’è da vedere se lo riusciremo ad essere anche nelle prossime, oggi bisogna fare i complimenti poi per i superlativi bisogna aspettare”

Quanto potrà incidere la gara di Bergamo sulle scelte a Liverpool?

“Ma se cambi 6 giocatori ed il risultato è questo, anche lì potremo usare forze fresche e fare ugualmente una gara di livello perché effettivamente la vicinanza… è difficile recuperare in così pochi giorni. Si fanno trovare pronti ed hanno imparato il meccanismo sopportando quando non vengono scelti e possono dare di più la prossima, è fondamentale”.

E’ più difficile o facile mantenere quest’essere inarrestabili?

“Da tecnico preferisco correre il rischio per essere così continui, ciò che conta è la disponibilità dei giocatori e la qualità e noi ce le abbiamo entrambe”.

23.59 – Termina la conferenza stampa

