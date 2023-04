Conferenza Stampa di Spalletti post Milan – Napoli

Al termine della partita Milan – Napoli, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Leggiamo insieme le sue parole:

Cosa resta di questo 1-0?

Io non ho rimpianti stasera, devo prendere atto dalle partite quello che succede, e lavorare su cosa è successo, senza portarmi dietro gli episodi perché servono solo a sporcare il modo di ragionare ed il lavoro che bisogna fare nella prossima partita. Io dico soltanto che abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ho fatto i complimenti non ai ragazzi ma ai miei professionisti: sono eccezionali, e questo è l’atteggiamento corretto per giocarsi le partite. Poi gli episodi a volte ti vanno contro o ti danno ragione, non facciamoci sangue marcio sul dettaglio che ti ha giocato contro durante la gara, non ci si può mettere più le mani e ci si innervosisce e si porta a parlare meno di ciò che servirà nella prossima partita”

Osimhen?

Probabilmente una punta di ruolo avrebbe avuto più possibilità, ma Elmas ha contributo a non far mai iniziare l’azione in maniera corretta: ha sporcato ogni costruzione loro, hanno dovuto alzare spesso la pallata che diventa una fase di nessuno quando il pallone è per aria. Chi riesce a pulirla, si diverte di più. Elmas ha avuto meno possibilità di un attaccante, ma li ha costretti a fare un gioco meno pulito sul quale abbiamo costruito la prestazione. La pressione è stata portata in maniera costante ed equilibrata, è bastata una volta in cui ci sono passati dentro e l’hanno portata a casa con quella situazione lì. Noi non abbiamo nessun rammarico, mi aspettavo giocassero una partita così e questo è importante per quanto riguarda la prossima, al di là di chi ci sarà. Osimhen? 100% di possibilità che ci sia al ritorno, tenerlo fuori stasera e non rischiarlo nemmeno sabato probabilmente ci permetterà di completare il lavoro costruito dai medici: poi può succede di tutto”

