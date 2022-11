Conferenza Spalletti post Liverpool Napoli: “Orgogliosi del traguardo”

Si chiude con la prima sconfitta azzurra la sesta giornata del girone di Champions League che nonostante i due goal del Liverpool resta in testa alla classifica.

Come di consueto il tecnico di Certaldo, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa.

Leggiamo insieme le sue parole:

“Siamo orgogliosi di aver passato un girone così difficile da primi, si fanno i complimenti per aver tenuto la partita in equilibrio, giocando a viso aperto contro un colosso come il Liverpool qui ad Anfield.

Naturalmente si fanno i complimenti ai calciatori, se poi vogliamo essere pignoli analizziamo gli ultimi dieci minuti dove i calciatori, involontariamente, hanno visto che ormai l’obiettivo era raggiunto perchè era impossibile prendere quattro gol e perdere il primo posto.

Si sono abbassati un po’, ma poi hanno continuato ad andare a mille come fanno sempre. Quando me ne sono accorto, ho provato a mettere forze fresche ma poi si fanno quei discorsi fisici sulle palle inattive: nelle ultime partite il Liverpool ha battuto 8-10 corner a partita, in casa ne batte 12-15 quindi è una loro caratteristica.

C’era da tener botta all’inizio della partita, sulla fiammata iniziale siamo stati bene in campo. Ripeto: orgogliosi di questo traguardo raggiunto e grandi applausi ai miei calciatori.

Cosa conta di più in Champions? Non ce ne frega niente di fortuna e sfortuna, siamo super fortunati ad essere qui a giocare queste partite.

Più cattiva ce la fanno trovare la squadra e più contenti siamo, si va a giocare partite di questo livello qui che è una roba incredibile.

Poter sentire un pubblico eccezionale come questo qui, due squadre a viso aperto che lottano. Conterà quello che è il livello di calcio che metteremo in partita, non la fortuna o la sfortuna sull’episodio.

Noi riusciamo sempre a costruirci un pezzo di stadio Maradona in tutti i campi dove andiamo a giocare, riusciamo a costruirci il nostro pezzo di stadio. Per cui questa cosa è straordinaria e la squadra ha giocato una bellissima prestazione in una competizione difficilissima. Ne usciamo sconfitti, ma io sono stato tranquillo per 85 minuti, dove la squadra poteva segnare e in alcuni tratti ha comandato il gioco e creato occasioni da gol”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati