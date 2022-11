Conferenza Klopp post Liverpool Napoli: parola d’ordine determinazione

Il tecnico del Liverpool Klopp ha preso la sua rivincita sul Napoli di Luciano Spalletti tuttavia, sia in conferenza stampa che durante le varie interviste, non ha mai esitato nel fare dei complimenti sinceri agli azzurri.

Ho visto la reazione che volevo, dovevamo reagire e lo abbiamo fatto in una partita difficile contro un ottimo avversario: compatti, coesi, non è mai stato facile per loro anche quando avevano la palla e volevano giocarla. Li abbiamo messi in difficoltà, sono bravi come individualità ed abbiamo provato a chiudergli gli spazi. Siamo riusciti a conquistare il pallone, tutti volevano fare in fretta e furia ed abbiamo giocato ad una velocità molto alta perdendo palla. Ci hanno colpito in contropiede, hanno creato qualcosa prima che riuscissimo a calmare il gioco. Abbiamo fatto vedere la determinazione giusta sui due gol“

In merito a Nunez

“Non era la partita per fare un grosso turnover, Curtis Jones ha giocato una buona partita in una posizione non sua. Far entrare Darwin ha fatto la differenza”

Dopo la prima sconfitta con il Napoli, ci sono stati dubbi sulla forza della squadra?

Non abbiamo mai avuto dubbi sulla qualità della squadra, non siamo stati molto continui in queste ultime partite e anche per questo ho parlato del secondo gol preso contro il Leeds: volevamo vincere e invece dovevamo difendere meglio. Oggi siamo stati compatti ed abbiamo mostrato determinazione, non bisogna dimenticare ciò che abbiamo fatto lo scorso anno anche se non è più importante. Dobbiamo uscire da questo periodo per tornare a giocare il nostro calcio, stasera è stato ottimo a tratti e in difesa abbiamo fatto un buon calcio. Il Napoli è davvero una bella squadra, poteva essere difficile per noi ma abbiamo giocato bene e siamo riusciti a vincere: è necessario avere continuità, prendiamo spunto da questa e portiamo via le cose buone”

Il Liverpool vince ma il Napoli comunque in testa, ci sono rimpianti?

Non ho nessun rammarico stasera, abbiamo iniziato male il girone e giocato male a Napoli all’andata. Forse gli abbiamo dato una mano nella prima partita, gli abbiamo dato tanta fiducia come s’è visto anche in Serie A. Era la terza volta che giocavamo all’ultima contro il Napoli, ma hanno meritato il primo posto nel girone”

Asse Kvaratskhelia- Arnold: simili ma non uguali?

Sono due buoni giocatori, ottimi calciatori. Quando Kvara fa il primo movimento è già partito, bisogna marcarlo stretto altrimenti serve raddoppiarlo: esce, rientra, va sulla fascia, va verso il centro. Trent ha giocato una ottima partita, non era troppo frustrato quando è stato dribblato”

Un po di tecnicismi…

Con il 4-3-3 ci troviamo bene, ultimamente abbiamo dovuto far riflettere i calciatori con altri schemi. Poi è entrato Darwin, e non ho cambiato niente col suo ingresso. In fase difensiva dobbiamo capire il sistema migliore a seconda dei giocatori, con Jones, Oxlade-Chamberlain o Carvalho. Non ho preso decisioni definitive, vedremo contro il Tottenham. Abbiamo giocato utilizzando schemi diversi, e questa è una delle cose più positive della stagione”

