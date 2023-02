Champions: Verso il Sold Out con l’Eintracht, Neanche il caro biglietti “frena” la passione azzurra!

Champions, si va verso il sold out? Spalletti predica calma e focalizza l’obiettivo alla gara di domani sera al “Mapei Stadium”, ma i tifosi guardano già oltre, precisamente agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie, con aspettative da quarti! Contro l’ Eintracht Francoforte.

Martedì alle ore 21.00 gli azzurri voleranno, infatti, per il match valido per gli ottavi a Francoforte seguiti da tantissimi tifosi e già si pensa al sold out per la gara di ritorno, dopo tre settimane a Fuorigrotta.

Champions, Sold Out!. Il Maradona sara’ una bolgia!

La stagione entusiasmante del Napoli sta esaltando i tifosi azzurri che stanno vivendo le gesta dei propri beniamini con grande pathos.

Nelle ultime giornate di campionato giocate nel catino di Fuorigrotta i supporter azzurri sono accorsi in tanti sugli spalti. Stesso capiterà per il ritorno degli ottavi di Champions League del prossimo 15 marzo.

Ieri, tra disagi e file interminabili, come sottolineato anche dall’ edizione odierna de “la Gazzetta dello Sport”, sono stati polverizzati, nel giro di circa sei ore, ben 40mila tagliandi per assistere al match che potrebbe valere un risultato storico per il Napoli.

Gli azzurri infatti non sono mai arrivati ai quarti della più grande competizione europea. L’odor di impresa inebria i tifosi.

