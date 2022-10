Champions: Napoli “Vietata” ai supporter dei Rangers

I Glasgow Rangers, a seguito di una richiesta presentata dai tifosi scozzesi, hanno contattato il Napoli per discutere sulla possibilità di ospitare i loro supporters in vista della trasferta di Champions League in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Il club ha anche collaborato con UEFA, FSE e autorità locali in Italia, e ha diramato una nota ufficiale sul proprio portale. Ecco quanto si legge:

“Purtroppo è stato riconfermato da Napoli e Uefa che non c’è intenzione di mettere a disposizione biglietti ai tifosi, nell’interesse dell’integrità sportiva”.

“In quanto tali – si continua a leggere -, i tifosi dei Rangers non potranno entrare nello stadio e non saranno ospitati all’interno della città. Siamo molto delusi per i nostri tifosi, gente che segue lealmente il club, con grandi spese personali, e che sarà impossibilitata a vedere la nostra squadra. Tuttavia, siamo preoccupati per la sicurezza dei nostri supporters a seguito delle conversazioni con altri club e gruppi di tifosi britannici che hanno assistito a partite a Napoli e dobbiamo vivamente consigliare ai tifosi di non viaggiare per motivi di sicurezza”.

