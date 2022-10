Champions: Napoli Attacco Super, Solo tre alla Quota 100!

Il primo gol del Napoli in coppa dei Campioni lo segnò Francini al Real Madrid, indimenticabile, in un San Paolo pienissimo il 30 settembre 1987: gli azzurri passarono in vantaggio con la rete del terzino e per lunghi tratti del primo tempo misero in grande difficoltà gli spagnoli che avevano vinto 2-0 all’andata in un “Bernabeu” vuoto. Fu Butragueno al 44’ del primo tempo a infrangere i sogni di rimonta: il match finì 1-1 e fu il Real a passare al secondo turno.

QUOTA 100 : Napoli che rete dopo rete si è avvicinato a quota 100, ne mancano tre agli azzurri arrivati a 97 con gli ultimi 4 gol segnati nel match contro l’Ajax al “Maradona”. La squadra di Spalletti nelle prime quattro partite del girone di Champions è stata travolgente in fase offensiva segnando 17 reti, una quota record. Nelle precedenti sei edizioni di Champions League il numero di gol maggiore è stato segnato dagli azzurri di Sarri nell’edizione 2017-208 (in totale furono 15 con i due match preliminari contro il Nizza). A quota 14 arrivò il Napoli di Mazzarri nella prima Champions quella 2011-2012 in otto partite considerando i due ottavi di finale contro il Chelsea. Tredici reti degli azzurri nelle edizioni 2016-2017, con Sarri allenatore, e nel 2019-2020 l’ultima con Ancelotti e poi Gattuso in panchina (otto sfide considerando le due partite di ottavi di finale contro il Barcellona). Dieci le reti nel 2013-2014 con Benitez e 7 nel 2018-2019 con Ancelotti allenatore.

I BOMBER Il bomber azzurro in Champions League con 17 gol è Mertens, e Insigne a 12. Al quinto posto Zielinski a 5 reti (con Callejon), tre messe a segno in questa edizione, la doppietta al Liverpool al “Maradona” e il gol ad Amsterdam con l’Ajax. Il polacco che può quindi salire ancora come numero di gol tenendo presenti le due partite del girone e la qualificazione già certa per gli ottavi di finale.

IL RECORD Un Napoli da record per gol in Champions, Raspadori è il bomber con 4 gol, dieci i marcatori diversi. Azzurri vicini ai 100 gol totali e ora a quota 97, compresi i 6 gol nei due preliminari contro Athletic Bilbao (pareggio per 1-1 e sconfitta per 3-1) e con il Nizza (doppio successo per 2-0) e le sei reti nelle due edizioni di coppa dei Campioni (una nel 1987-1988, quella di Francini al Real Madrid al San Paolo) e le 5 in quella 1990-1991 (le due vittorie per 3-2 e 2-0 contro laUjpest). Stasera contro i Rangers la prima opportunità di centrare il prestigioso traguardo.

Fonte Il Mattino

