Champions League, sotto con il sorteggio! Napoli tra Real e…Benfica? Scopriamolo…

Si sono conclusi gli ottavi di finale della Champions League 2022-2023, decretate le otto squadre che hanno conquistato i quarti di finale della più importante competizione europea per club. Dai quarti di finale della Champions League saltano tutti i paletti previsti per i precedenti sorteggi: anche le squadre della stessa nazione possono affrontarsi, non esistono più teste di serie e potrebbero replicarsi incontri già visti nella fase a gironi. Il Napoli potrà pescare tra 7 squadre:

Le possibili avversarie del Napoli:

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Milan (ITA)

Manchester City (ENG)

Inter (ITA)

Real Madrid (SPA)

Data e orario del sorteggio: L’urna di Nyon darà il suo verdetto con il sorteggio di venerdì 17 marzo a partire dalle ore 12:00 tutte le squadre italiane scalpitano per scoprire quali saranno gli avversari del prossimo turno, incrociando le dita per un accoppiamento agevole.

I quarti di andata si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma per il il 18 e 19 aprile. Le semifinali si terranno invece il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la grande finale andrà in scena all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul il 10 giugno.

