Champions League: Rileggi Live Eintracht-Napoli 0-2 . Spalletti pronto…A scrivere la storia!

Buonasera amici di persemprenapoli.it, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Napoli, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. Il Napoli arriva a questa sfida con il morale alle stelle e un vantaggio abissale in campionato, gli azzurri iniziano la scalata a un sogno impossibile che sembra sempre più plausibile. Deutsche Bank Park, fischio d’inizio alle ore 21.00.

La squadra di Luciano Spalletti sta vivendo una stagione magica. I partenopei arrivano all’inizio del percorso ad eliminazione diretta della più importante competizione europea con una fiducia e una voglia di andare il più avanti possibile che non si era mai vista alle pendici del Vesuvio. Venti vittorie, due pareggi e una sconfitta: il Napoli in campionato viaggia a un ritmo insostenibile per tutte, e quando siamo a febbraio lo Scudetto sembra quasi sempre più una formalità, visto i 15 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. Gli azzurri hanno disputato un eccellente girone eliminatorio in Europa, terminando al primo posto raccogliendo 15 punti frutto di cinque vittorie (favolosa quella con il Liverpool in casa per 4-1) e una sconfitta. L’urna del sorteggio è poi stata benevola, regalando a Spalletti un ottavo alla portata, non bisogna però sottovalutare l’avversario e ci si deve presentare in Germania con umiltà ma anche consapevolezza dei proprio mezzi. Sarà disponibile Osimhen, che sui social ha voluto rassicurare tutti dopo essere uscito acciaccato venerdì sera dalla partita contro il Sassuolo (vinta 2-0). Napoli sogna un percorso che potrebbe rendere unica e indimenticabile nei secoli quest’annata, e la prima tappa è questa sera.

L’Eintracht Francoforte, vincitrice la scorsa stagione dell’Europa League, è una squadra in forma e difficile da affrontare. I ragazzi allenati da Oliver Glasner si sono qualificati agli ottavi come secondi classificati del gruppo D, alle spalle del Totthenam di Antonio Conte. Per i tedeschi 10 punti nel girone, il risultato di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. In Bundesliga l’Eintracht occupa attualmente la sesta posizione con 38 punti ed è impegnato in una lotta serratissima per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Glasner è in salute: un solo ko nelle ultime 9 partite (0-3 a Colonia), vittoria per 2-0 nell’ultima giornata di campionato contro il Werder Brema; nel 2023 è stata anche capace di fermare sull’1-1 il Bayern Monaco. Attenzione a Kolo Muani e Gotze, le due armi principali in attacco dei teutonici; mentre sulle palle inattive la difesa tedesca è vulnerabile. Il Napoli è favorito per il passaggio del turno, ma bisogna fare estrema attenzione ai ragazzi di Francoforte, che attraversano un buon momento e non hanno nulla da perdere.

Le formazioni ufficiali di Eintracht-Napoli

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All.: Glasner. disposizione: Ramaj, Bignetti, Smolcic, Touré, Buta, Chandler, Lenz, Jakic, Rode, Alidou, Santos Borré, Alario.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Mario Rui Ostigard, Juan Jesus, Elmas, Gaetano, Ndombele, Politano, Simeone.

ARBITRO: Dias (Portogallo)

ASSISTENTI: Soares-Ribeiro

QUARTO UOMO: Verissimo

VAR: Martins

AVAR: Pinheiro

L’ attesa e la tensione per questa gara sono dunque altissimi…quindi vi aspetto tutti Questa sera alle ore 21 per la Diretta di Eintracht Francoforte-Napoli, gara d’ andata valevole per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. persemprenapoli ed il vostro Caracciolo Rosario sono qui per voi, a seguire minuto per minuto, questa gara che vale davvero la storia per il club azzurro, e del patron Aurelio de Laurentiis.

Siamo in ‘attesa che le due squadre facciano il loro ingresso in campo…l’inno Champions tra un po’ rimbomberà” da Francoforte fino a Mergellina!!!

L’ arbitro Dias da il fischio d’ inizio della gara tra Eintracht e Napoli

2’Kvaratskhelia centra dalla sinistra, velo di Zielinski, Sow anticipa Anguissa.

4′ Ancora Kvaratskhelia dalla sinistra, suggerimento troppo profondo per Osimhen.

5′ Lindstrom se ne va sulla destra, Lobotka neutralizza il tiro di Kamada, Kolo Muani incrocia il destro, ampiamente a lato.

8′ Fraseggio degli azzurri, i tedeschi attendono nella propria metà campo.

10′ Goetze tenta il sinistro al volo dal limite, palla sul fondo.

18′ Di Lorenzo cambia gioco per Kvaratskhelia, Buta regala il corner agli azzurri.

19′ Da corner, Kvaratskhelia schiaccia il destro in girata volante, Trapp alza in sicurezza.

25′ Sow in verticale, Kolo Muani manca l’aggancio in area.

30′ Kim perfetto in scivolata su Kolo Muani, pescato però in fuorigioco.

34′ PALO NAPOLI! Di Lorenzo serve lo scatto di Lozano, destro immediato sulla base del legno.

34′ RIGORE NAPOLI! L’azione prosegue, sulla ribattuta Osimhen ruba palla a Buta che lo scalcia in ritardo, Soares Dias indica il dischetto.

36′ RIGORE PARATO! Destro angolato a mezza altezza di Kvaratskhelia, Trapp si allunga e devia oltre il palo.

38′ AMMONITO Kim, fallo tattico su Kolo Muani.

40′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Eintracht-NAPOLI 0-1! Rete di Osimhen. Accelerazione di Lozano sulla destra, cross teso, Osimhen facile sotto misura.

GOL ANNULLATO NAPOLI! Lozano ruba palla a Ndicka e serve Osimhen che insacca il raddoppio ma era in posizione irregolare.

Dias fischia la fine del primo tempo, Eintracht 0 Napoli 1 gol di Osimhen al 40′ minuto

L’arbitro Dias manda le squadre negli spogliatoi per l’intervallo con il Napoli in vantaggio 1-0 sul campo dell’Eintracht per effetto del gol di Osimhen al 40′. Da segnalare anche un altro gol annullato a Osimhen e un rigore sbagliato da Kvaratskhelia

l’arbitro Dias fischia l’inizio della ripresa tra Eintracht e Napoli, ricordiamo che i partenopei sono in vantaggio per 1 a 0 con gol di Osi su assist del Chuky Lozano

50′ Lozano insiste sulla destra, Sow concede il corner.

55′ OCCASIONE NAPOLI! Percussione di Lozano, destro violento ma centrale, Trapp ci mette i pugni, Sow evita il tap-in di Zielinski.

58′ ESPULSO Kolo Muani, entrata a martello su Anguissa.

65′ GOOOOOOOOL! Eintracht-NAPOLI 0-2! Rete di Di Lorenzo. Triangolo in verticale tra Anguissa e Kvaratskhelia che appoggia di tacco verso Di Lorenzo, piatto preciso alle spalle di Trapp.

69′ Sostituzione Aurélio Gabriel Ulineia Buta Ansgar Knauff, Finisce la gara di Lindstrom, spezzone per Borre.

72′ OCCASIONE NAPOLI! Anguissa sfonda in area, scivola al momento del tiro ma riesce a girarla da terra, sfiorando il palo lontano.

79′ Per Spalletti fuori Lozano e Anguissa, dentro Elmas e Ndombelé

84′ Politano e Simeone in campo nel finale al posto di Kvaratskhelia e Osimhen

86′ Di Lorenzo a terra, gioco fermo per qualche istante.

5 MINUTI DI RECUPERO

L’arbitro Dias fischia la fine della gara tra Eintracht e Napoli che termina con il risultato di 0 a 2 per i ragazzi di Spalletti, le reti di Osimhen al 40 minuto del primo tempo,e di capitan Di Lorenzo al 65′ minuto della ripresa…

Il Napoli domina e vince 2-0 in casa dell’Eintracht nell’andata degli ottavi di finale di Champions League grazie ai gol di Osimhen al 40′ e Di Lorenzo al 65′. Annullato anche un gol a Osimhen al 41′, Trapp ha parato un rigore a Kvaratskhelia al 36′. Al ritorno, il 15 marzo a Napoli, la squadra di Spalletti sarà qualificata vincendo, pareggiando o perdendo con un gol di scarto; perdendo con due gol di scarto si andrà ai supplementari.

