Champions League: Osimhen a rischio, Simeone o Raspadori pronti!

La notizia è arrivata ieri, Osimhen è alle prese con un risentimento muscolare rimediato durante la partita con la Lazio. Le aperture di questa mattina sono tutte su di lui: il nigeriano spera, non vuole perdersi l’esordio in Champions. Così il Corriere dello Sport:

“Ieri Victor non si è allenato insieme con i compagni e anzi si è dedicato a un programma personalizzato (…) Il tempo a disposizione per smaltirlo è davvero esiguo, questione di ore, ma Osi ha una volontà straordinaria e un carattere indomito e l’idea che farà davvero di tutto per rendersi disponibile non ha bisogno di conferme pratiche“. Farà di tutto per esserci, ma – in caso contrario – Spalletti ha davvero ampia possibilità di scelta, lì davanti: “La prima e più gettonata: Raspadori centravanti. La seconda: Simeone“.

Da vagliare anche la situazione di Hirving Lozano, per il quale sono state scongiurate fratture allo zigomo dopo il brutto scontro con Marusic. Il messicano verrà valutato domani per capire se tenerlo a riposo in coppa ed utilizzarlo unicamente contro lo Spezia.

