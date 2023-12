Champions League: Oggi alle 12 l’avversario degli ottavi

La Champions League entra nel vivo, oggi alle 12 dall’ urna di Nyon conosceremo l’avversario degli ottavi che affronterà il Napoli. Le date saranno dislocate tra il 13 Febbraio ed il 13 Marzo, mentre le squadre qualificatesi come prime nel proprio girone sono: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona e Lazio, ricordando che la squadra di Sarri non potrà affrontare gli azzurri prima di eventuali quarti, stesso discorso per il Real poiché’ affrontato nel girone di qualificazione

Dunque appurato che Lazio e Real saranno evitate, restano in sei, di cui tre si spera che l’urna eviti, il riferimento va al Bayern, Barcellona e Manchester City, mentre risulterebbero abbordabili Borussia, Real Sociedad ed Arsenal. Ma paradossalmente sarebbe meglio affrontare una big, non solo per testare la forza del gruppo Napoli, ma anche perché’ potrebbe essere un buon viatico, l’eventuale passaggio del turno, sotto il profilo dell’autostima, che grazie a Mazzarri si sta pian piano ritrovando

Chiaro che fino alla data degli ottavi ci saranno due mesi circa di lavoro sotto la guida del tecnico di San Vincenzo, e probabilmente i piccoli, quanto progressivi miglioramenti intravisti fin ora, a febbraio potrebbero rivelarsi straordinari, quindi giocarsi al massimo della forma due gare fondamentali per il prosieguo della stagione.

Incrociamo le dita dunque, sperando che l’urna di Nyon sia benevola nei confronti degli azzurri, chiarendo che le abbordabili sono preferite alle Big, ma siamo in Champions League ed in ballo vi è il Mondiale per Club, quindi bisogna andare quanto più avanti e possibile provando a battere chiunque. Borussia, Real Sociedad, Arsenal le preferite sono tre, speriamo che per una volta la dea bendata sia favorevole al Ciuccio. Alle 12 sapremo se le “palle” gireranno dalla parte giusta, intanto i tifosi azzurri si rivolgono al Santo Patrono: San Genna’ pensaci tu!

