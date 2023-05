Champions League: Le qualificate e le fasce della stagione 2023/24

Champions fasce giorni 2023 2024 – La stagione calcistica volge al termine e in attesa degli ultimi importantissimi verdetti – soprattutto per quanto riguarda le tre coppe europee, che vedono impegnate altrettante squadre italiane – è già possibile farsi un’idea piuttosto chiara delle formazioni qualificate alla prossima edizione della UEFA Champions League, l’ultima con il format attuale.

Con l’ultimo weekend di campionato, nuove squadre si sono aggiunte al roster delle partecipanti, che al termine dei campionati nazionali conterà 26 formazioni già qualificate. Le 6 squadre mancanti emergeranno invece dai playoff che si disputeranno durante l’estate, con l’ultimo turno previsto per il 30 agosto 2023 (il 31 agosto sarà invece sorteggiata la fase a gironi).

Quali sono dunque le squadre che hanno già ottenuto la qualificazione alla manifestazione? E come si dividono nelle quattro fasce valide per il sorteggio? Ricordiamo che la prima fascia comprende i sei campioni nazionali dei Paesi con il ranking UEFA più alto, oltre alle vincitrici di Champions ed Europa League. Qualora una o entrambe di queste due squadre combaciassero con un campione nazionale, la prima fascia si allargherebbe al vincitore del titolo nel campionato il cui Paese è settimo nel ranking, e a seguire l’ottavo.

Champions fasce giorni 2023 2024 – Le squadre già definite

Partendo dalle squadre già certe della loro fascia, troviamo tutte le vincitrici dei campionati nazionali, a cominciare da Manchester City e Barcellona, rispettivamente vincitori in Liga e in Premier League. Stesso discorso per il Napoli, che si è laureato Campione d’Italia, al quale si sono aggiunte Bayern Monaco, PSG e Benfica. In seconda fascia sono già sicure del posto Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e Arsenal, mentre dalla terza fascia spazio a Salisburgo, Dinamo Zagabria, Lazio e Stella Rossa.

Champions fasce giorni 2023 2024 – Le qualificate con fascia “in bilico”

Passando alle squadre che sono già qualificate, ma la cui fascia non è ancora definita, per la prima troviamo solamente le formazioni che emergeranno dalle finali delle coppe europee 2022/23. Sicuramente sarà presente una tra Roma e Siviglia (finaliste di Europa League), mentre il secondo posto – considerando che il City è già presente come vincitore della Premier – sarà occupato da una tra Inter e Feyenoord.

I nerazzurri possono ottenere il pass conquistando la Champions League ai danni del Manchester City nella finale di Istanbul. Gli olandesi, invece, devono solo aspettare. Qualora fosse il City a trionfare, essendo già gli inglesi in prima fascia, si libererebbe un posto per la squadra campione nazionale del Paese settimo nel ranking: l’Olanda, appunto.

In seconda fascia, i dubbi riguardano sempre l’Inter (in ballo tra le due posizioni), mentre in terza ritroviamo il Feyenoord. Rischiano anche Real Sociedad e Celtic – attualmente in terza fascia – che potrebbero scalare in quarta se dai playoff si qualificassero formazioni con un ranking superiore al loro. In quel caso ci sarebbe una quarta fascia a dir poco “infuocata”, considerando la presenza certa di Lens e Newcastle.

