Champions League: Il ritorno di Re Carlo..Ed il “battesimo” contro Braga e Berlino! Ecco chi sono i prossimi Euro rivali del Napoli

Insieme al Napoli nel Gruppo C ecco Real Madrid, Braga e Union Berlin. Vediamo insieme i profili degli avversari degli azzurr

Ecco il Real Madrid…

Una squadra in transizione, orfana del talismano Benzema, sempre senza Mbappé e che ha perso Courtois e Militao per infortuni gravi che li terranno fuori fino alla primavera. Al posto di Karim è stato comprato Joselu, che a 33 anni ha appena esordito in nazionale e lo scorso anno è retrocesso con l’Espanyol. Ancelotti è stato costretto a cambiare schema e sta anche cambiando pelle al suo mitico centrocampo: Casemiro a Manchester da un anno, Modric e Kroos al momento in panchina per far spazio ai giovani: Valverde, Tchouameni, Camavinga e il grande acquisto, il 20enne Jude Bellingham che è atterrato in Liga come un meteorite: 4 gol nelle prime 3 partite, numeri che per un nuovo acquisto non si vedevano dai tempi di Cristiano Ronaldo.

LA STELLA: VINICIUS Trasformato dall’arrivo di Ancelotti, è passato da pippero a stella mondiale segnando tutto quello che prima sbagliava. Senza Benzema è costretto a prendersi responsabilità ancora maggiori, fortificando la coppia con Rodrygo. Si è fatto male e si perderà l’inizio della competizione.

IL TECNICO: ANCELOTTI Torna a Napoli, città che aveva lasciato con l’etichetta di bollito. Da allora è diventato l’allenatore con più Champions e l’unico ad aver vinto il titolo nei 5 grandi campionati. Immortale.

COME GIOCA (4-3-1-2) Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

Ecco Lo Sporting Braga….

Il Braga torna in Champions League dieci anni dopo dall’ultima volta, dopo aver superato ai preliminari i serbi del Backa Topola e i greci del Panathinaikos, vincendo tutti gli incontri. In campionato ha disputato soltanto due gare finora, perdendo alla prima giornata col Famalicao per poi superare il Chaves. Dal mercato sono arrivati tra gli altri Bruma dal Fenerbahce, Gomez dall’Espanyol e Niakaté dal Guingamp che hanno già trovato spazio nell’undici titolare di Artur Jorge.

LA STELLA: ABEL RUIZ Classe 2000, Abel Ruiz era stato considerato la stella delle selezioni giovanili spagnole, anche se non ha ancora trovato particolarmente spazio in nazionale maggiore. Cresciuto nella cantera del Barcellona, è stato acquistato dal Braga nel 2020 ed è reduce dalla sua miglior stagione sul piano realizzativo con 12 reti realizzate in 51 presenze in tutte le competizioni. Non eccelle da un punto di vista tecnico, ma sa come far gol ed è dotato di un’ottima progressione. Nella finale degli Europei Under 21 ha sbagliato un calcio di rigore decisivo contro l’Inghilterra.

IL TECNICO: ARTUR JORGE Prima di diventarne l’allenatore, Artur Jorge è stato una bandiera del Braga negli anni Novanta e nei primi anni Duemila. Non è un caso che abbia guidato diverse formazioni giovanili del club, prima di essere promosso come tecnico della prima squadra un anno fa. Ottimi i risultati ottenuti nella scorsa annata, con il terzo posto che ha permesso di accedere ai preliminari di Champions, poi superati.

COME GIOCA (4-3-3): Magalhaes; Gomez, Fonte, Niakaté, Marin; Carvalho, Ricardo Horta, Andre Horta; Bruma, Ruiz, Djalo

Ecco lo Union Berlin…

Non una sorpresa, ma una crescita confermata. L’Union Berlino di anno in anno sta facendo sempre meglio, seppur con pochi soldi a disposizione. Per questo il quarto posto dell’ultimo campionato non deve sorprendere né deve essere considerato casuale. Lo dimostrano anche le due vittorie nelle prime due di campionato. La squadra è solida, gioca sulle ali dell’entusiasmo e non ha la pressione dei risultati. Men che mai in Champions.

LA STELLA: GOSENS Per distacco il più pagato della storia del club (pagato 13 milioni), è lui il regalo che la società ha voluto farsi e fare ai tifosi con l’arrivo in Champions League. Ha già segnato due gol, dimostrando di essersi inserito alla perfezione. Insieme a lui è in arrivo anche Leonardo Bonucci ed è stato preso anche Kevin Volland, altro talento del calcio tedesco che negli ultimi anni si era un po’ perso. Sono quindi state inserite qualità, personalità ed esperienza in un gruppo che, a livello internazionale, è limitato.

IL TECNICO: FISCHER La storia del club. Ha portato l’Union Berlino per la prima volta in Bundesliga. Poi in Europa League e ora in Champions. Il tutto in soli 5 anni. Niente male per essere alla prima esperienza in uno dei primi 5 campionati d’Europa.

COME GIOCA (3-5-2): Ronnow; Leite; Doekhi, Knoche; Trimmel, Laidouni, Kral, Aaronson, Gosens; Fofana, Behrens. All: Fischer.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati