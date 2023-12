Champions League: Ecco l’avversario del Napoli agli ottavi

I sorteggi della Champions, al via alle 12. L’attesa e terminata, dall’ urna di Nyon e’ stato estratto dunque chi sara’ l’ avversario del Napoli agli ottavi , si tratta DEL BARCELLONA! la prima si giochera’ al Maradona

Queste le date degli ottavi di finale di Champions: 13-14, 20-21 febbraio e 5-6, 12-13 marzo 2024. Le date saranno comunicate a club e ai tifosi nelle ore successive al sorteggio.

Sorteggi Champions, il regolamento

Sono in totale sedici le squadre presenti nelle urne di Nyon, divise in due fasce (prime e seconde classificate dei gironi). Le teste di serie verranno sorteggiate contro le non teste di serie, con due limitazioni: non si potranno sfidare squadre della stessa nazione e quelle che si sono già sfidate nei gironi. Queste le due fasce:

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Atletico Madrid

Seconda fascia: Napoli, Inter, Lazio, PSV Eindhoven, PSG, Lipsia, Copenaghen, Porto

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati