Una volta terminato il sorteggio di Champions League, il Napoli ha ufficializzato l’uscita di nuovi articoli proprio in ottica della massima competizione europea.

Sul proprio profilo Twittar, il club azzurro ha sponsorizzato l’uscita delle nuove magliette con simbolo della Champions League annesso.

Il Napoli sta per riassaporare l’emozione delle notti di Champions League. Il sorteggio della fase a gironi ha infatti rappresentato il primo passo ufficiale verso l’inizio della 68 edizione della competizione per club più ambita, il cui calendario quest’anno sarà condizionato dal Mondiale autunnale in Qatar, con la fase a gironi compressa dal 6 settembre al 2 novembre.

Champions League, Ecco la nuova maglia

Ecco le immagini in cui si vedono due calciatori del Napoli, ovvero il capitano Di Lorenzo e uno dei volti nuovi della squadra, ovvero Kvaratskhelia, calciatore georgiano che sta già infiammando il popolo azzurro grazie alle sue giocate: per lui già tre gol nelle prime due partite di campionato con un assist a Zielinski nel corso della gara iniziale contro l’Hellas Verona. Per l’erede di Insigne tantissimi complimenti anche da parte degli addetti ai lavori.

