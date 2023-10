Champions League: Ecco la lista dei convocati del Napoli per la gara contro lo Union Berlino

Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati del Napoli per il match di Champions contro l’Union Berlino, in programma martedì alle 21.00 all’Olympiastadion. Garcia deve rinunciare agli infortunati Juan Jesus, Osimhen e Anguissa, mentre recupera gli acciaccati Elmas e Olivera. Demme fuori rosa in Europa.

Questa la lista dei convocati. C’è anche il giovane difensore Luigi D’Avino. Garcia dovrebbe schierare Meret tra i pali, Di Lorenzo, Ostigard e Natan al centro, Mario Rui a sinistra (ballottaggio con Olivera). In mediana Lobotka e Zielinski con uno tra Elmas e Cajuste. In attacco Simeone favorito su Raspadori con ai lati Kvara e Politano.

Portieri: Contini, Gollini, Meret

Difensori: D’Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin

