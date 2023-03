Champions League: Da Francoforte diniego totale per la decisione Uefa, ed anche contro il Napoli!

Reuters Axel Hellmann, a.d. dell’Eintracht Francoforte, ha commentato, ai canali ufficiali del club, la decisione della Uefa di vietare la trasferta di Napoli ai tifosi tedeschi:

“Si tratta di un’ingerenza grave e inaccettabile da parte delle autorità di sicurezza italiane nell’organizzazione e nella cultura delle competizioni europee per club. È come un’ammissione dello Stato italiano che non si vede nelle condizioni di svolgere in sicurezza una partita di Champions League con 2.500 tifosi ospiti fissata da diversi mesi. A meno che qui non abbiano avuto un ruolo altri interessi. La UEFA è chiamata a garantire che questo approccio non crei un precedente e non metta in pericolo l’integrità delle sue competizioni”.

Da Francoforte anche la politica risponde in modo oltraggioso verso Napoli!

Maximilian Klockner, Consigliere Comunale di Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht per la gara contro il Napoli in Champions League:

“L’unica conseguenza logica di questa decisione sarebbe l’esclusione del Napoli dalla Champions League. L’Eintracht dovrebbe considerare questa ipotesi Dobbiamo annullare anche tutta la parata diplomatica, non facciamo buon viso in una situazione del genere. Non partecipiamo a cene o pranzi Uefa”.

Ecco il Comunicato Ufficiale della societa’ Tedesca

L’Eintracht Francoforte ha emanato un comunicato ufficiale in cui ha commentato il divieto di trasferta dei propri tifosi per la gara di Napoli:

“I tifosi di entrambe le squadre si sono scontrati prima dell’andata a Francoforte con la polizia che aveva etichettato quella partita come ad alto rischio. La decisione ha fatto arrabbiare l’Eintracht, il cui amministratore delegato l’ha vista come un’interferenza delle autorità di sicurezza e ha affermato che potrebbe costituire un pericoloso precedente”.

