Champions League, Bayern-Psg: Lo striscione contro il ministro Piantedosi sa tanto di Eintracht…

Nella splendida cornice dell’Allianz Arena in occasione della super partita tra Bayern Monaco e PSG ha fatto capolino sugli spalti uno striscione molto particolare. Oltre a quello molto duro esposto dai tifosi di casa per intimorire gli avversari prima dell’inizio degli ottavi di Champions, eccone un altro con un riferimento a sorpresa al ministro dell’interno del governo italiano Matteo Piantedosi.

Lo striscione in questione è stato esposto nella curva dei tifosi di casa, come espressione di una presa di posizione dunque dei sostenitori bavaresi. Poche parole, ma forti e offensive:

“No to bans of fans Piantedosi uomo di mer*a“, ovvero “No ai divieti ai tifosi…”. Un attacco frontale dunque al ministro del governo Meloni, assolutamente inaspettato a giudicare dal contesto. Ma a cosa è dovuta questa polemica e perché gli ultrà del Bayern si sono scagliati contro Piantedosi?

Si tratta di una manifestazione di solidarietà nei confronti dei tifosi dell‘Eintracht Francoforte, dopo le feroci controversie scatenatesi in Germania nelle ultime ore. Tutto è nato dal divieto di trasferta imposto ai sostenitori del club tedesco, a circa una settimana dal ritorno degli ottavi di finale di Champions, in casa del Napoli. È stato proprio l’Eintracht ad annunciare sui propri canali che i tifosi rossoneri non potranno seguire la propria squadra che in Italia proverà a ribaltare il 2-0 incassato in casa dalla capolista della Serie A.

