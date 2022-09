Champions League, A Glasgow per vincere!

Dopo aver sorpreso in Champions League il mondo, con una vittoria sul Liverpool per 4-1 nella prima giornata del girone , il Napoli di Luciano Spalletti punta a ripetersi in casa dei Rangers. La partita è in programma mercoledì 14 settembre alle ore 21.00.

Gli scozzesi hanno perso il primo confronto con l‘Ajax 4-0, dimostrando di non essere squadra attrezzata per giocarsela ad armi pari con le big d’Europa. A Glasgow però, gli uomini di Spalletti non possono permettersi passi falsi. Da valutare la condizione fisica dell’undici azzurro, reduce da un periodo di impegni ravvicinati. Senza Osimhen, gli azzurri dovranno reinventarsi in attacco.

Precedenti e statistiche

Contro i Rangers sarà sfida inedita. Non vi è alcun precedente tra le due squadre,.

L’ultima volta che i Rangers hanno affrontato una squadra italiana in una competizione è stata nella semifinale di Coppa UEFA 2007-08 contro la Fiorentina: dopo aver pareggiato 0-0 complessivamente, i Gers hanno vinto 4-2 ai rigori raggiungendo il traguardo.

Il Napoli ha incontrato una squadra scozzese solo una volta in competizioni europee, perdendo complessivamente 4-6 contro l’Hibernian nella Coppa delle Fiere nel novembre 1967. Ha perso 5-0 all’andata a Edimburgo dopo aver vinto 4-1 all’andata.

I Rangers hanno perso 4-0 in questa stagione di UEFA Champions League contro l’Ajax. Nonostante siano stati eliminati in nove delle precedenti 10 fasi a gironi della competizione, hanno subito una sconfitta nelle prime due partite una sola volta, nel 1996-97 con Walter Smith.

Dopo la vittoria per 4-1 sul Liverpool, il Napoli punta a due vittorie consecutive in UEFA Champions League per la prima volta da settembre 2016, una serie di tre vittorie con due vittorie nelle prime due partite della fase a gironi 2016-17 (contro Dinamo Kyiv e Benfica).

L’allenatore dei Rangers Giovanni van Bronckhorst ha collezionato quattro presenze in UEFA Champions League all’Ibrox con i Gers (tre nel 1999-00, una nel 2000-01). Ha segnato nella sua ultima partita lì nel settembre 2000 in una vittoria per 5-0 contro lo Sturm Graz.

Piotr Zielinski è stato coinvolto in tre dei quattro gol del Napoli contro il Liverpool nell’ultima giornata di UEFA Champions League (due gol e un assist). Questo è già il maggior numero di partecipazioni ai gol che ha raggiunto in una sola stagione nella competizione, con il 2022-23 che è stato il suo quinto da giocatore del Napoli.

Contro il Liverpool, Khvicha Kvaratskelia ha condotto in dribbling tentati (8), dribbling completati (4), occasioni create (3) e tocchi nell’area avversaria (7) tra i giocatori del Napoli, oltre all’assit per il terzo gol di Giovanni Simeone.

Probabili Formazioni di Rangers-Napoli

Luciano Spalletti si affiderà ai suoi uomini migliori per tentare di portare a casa i tre punti. In difesa ci sarà quindi il ritorno di Kim dal primo minuto, con il coreano che completerà il reparto insieme Mario Rui, Rrahmani e a capitan Di Lorenzo. A centrocampo si rivedranno Lobotka e Zielinski da titolari dopo il parziale riposo con lo Spezia, mentre il tridente offensivo sarà composto da Lozano a destra, Simeone al centro e Kvaratskhelia a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

Giovanni van Bronckhorst rimane fedele al suo 4-2-3-1 e sceglie Tillman, Kamara e Kent come trequartisti che agiranno alle spalle dell’unica punta Colak. Nessun dubbio in difesa, dove a completare il quartetti composto da Goldson, Sands e Barisic ci sarà il terzino-bomber Tavernier. Il tecnico olandese darà poi mandato a Wright e Lundstram di gestire la situazione in mezzo al campo.

RANGERS (4-2-3-1): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Wright, Lundstram; Tillman, Kamara, Kent; Colak. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst.

