Champions: Juventus eliminata. Napoli piu’ ricco!

La Juventus non ce la fa: a Lisbona finisce 4-3 per il Benfica, con la squadra di Massimiliano Allegri che viene così eliminata dalla Champions League. Che effetto avrà, però, l’uscita della ‘Vecchia Signora’ dalla massima coppa europea per il Napoli? Per capirlo, ci vengono in aiuto le parole di Fabrizio Vettosi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il club di De Laurentiis, superando la fase a gironi della Champions, incasserà un’importante somma di denaro”

“Considerando la situazione attuale, ovvero la presenza degli Azzurri nel Gruppo A – ha osservato l’esperto di finanza – siamo intorno ai 58 milioni. Ogni vittoria, nel girone, vale 2,8 milioni di euro. Nella fase successiva della competizione, alla quale il Napoli è già qualificato, arriveranno altri 11 milioni, ma non solo. Una parte del market pool, infatti, sarà distribuito anche considerando il numero di squadre italiane ancora in gioco. Con l’eliminazione della Juventus, il Napoli incasserà ulteriori 2 milioni, per un totale superiore ai 70 per la sola partecipazione agli Ottavi di Finale di Champions League”.

Juventus: I tifosi Bianconeri arrabbiati e silenziosi fra Champions e Plusvalenze, Cercando un colpevole

Frustrazione, rabbia e un capro espiatorio che sembra essere stato individuato in Massimiliano Allegri. Dopo il ko sul campo del Benfica, costato alla Juve l’eliminazione dalla Champions League con una giornata di anticipo nel Gruppo H, per il tecnico scatta infatti il ‘processo’ sui social, dove va in scena la rivolta dei tifosi bianconeri…Altro special-flop atterrato all aeroporto di Lisbona!

