Champions League: Segui DIRETTA LIVE Napoli-Eintracht. La “banda” Spalletti verso la storia!

Buonasera amiche /ci di persemprenapoli.it, e benvenuti alla Diretta LIVE di Napoli-Eintracht, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023: gli azzurri devono amministrare il doppio vantaggio ottenuto grazie al successo per 2-0 del Deutsche Bank Park del 21 febbraio.

La banda Spalletti è a un passo dalla storia: infatti il Napoli non ha mai raggiunto i quarti di finale nella competizione più prestigiosa d’Europa, neanche quando la Champions si chiamava Coppa dei Campioni e ai piedi del Vesuvio militava un certo Maradona. Un traguardo che darebbe ancor più motivazioni ai partenopei in vista del finale di una stagione fin qui straordinaria, con un vantaggio record di 18 punti sull’Inter seconda, quando mancano dodici giornate al termine del campionato, potendo quindi, con tutte le dovute attenzioni, gestire gli impegni in Serie A per focalizzarsi sull’eventuale cammino europeo, su cui i campani guardano senza timori reverenziali.

L’Eintracht, dopo la sconfitta all’andata, non ha dato all’occhio neanche in Bundesliga, ottenendo soltanto due punti negli impegni Lipsia, Wolfsburg e Stoccarda, scivolando al sesto posto in classifica. Attenzione a dare per spacciate le aquile di Francoforte, detentrici dell’Europa League, competizione in cui i tedeschi, l’anno passato, sono riusciti nell’impresa di espugnare il Camp Nou eliminando il Barcellona nei quarti di finale. Ripetere i primi quindici minuti dell’andata, dove gli uomini di Glasner hanno seriamente impensierito la porta avversaria, potrà essere l’unica via per cercare di ribaltare il risultato.

Napoli-Eintracht, ecco le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Ostigard, Olivera, Bereszynski, Ndombele, Elmas, Gaetano, Lozano, Simeone.

Indisponibili: Raspadori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano, Kim.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Borré. Allenatore: Glasner. A disposizione: Ramaj, Horz, Smolcic, Hasebe, Touré, Lenz, Chandler, Knauff, Alidou, Alario.

Indisponibili: Dina Edimbe, Lindstrom. Squalificati: Kolo Muani. Diffidati: Hasebe, Jakic, Smolcic.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).

Assistenti: Beswick e Betts (Inghilterra).

Quarto uomo: Jones (Inghilterra).

Var: Van Boekel (Olanda).

Avar: Manschot (Olanda).

Appuntamento alle 21.00 per il fischio d’inizio del match, visibile in streaming su Amazon Prime Video, mentre persemprenapoli.it offrirà la diretta testuale dell’incontro. Non perdetevi neanche un’azione della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspetto…A Glasner ed i Tedesco-Bergamaschi rispondo cosi:

“Dicette o pappice vicino a’ noce, ramm’ o tiemp’ ca te spertose“…A stasera dal vostro Caracciolo Rosario

