Anguissa, il faro che illumina la notte del Maradona

Il faro che illumina la notte del Maradona è senza dubbio Zambo Anguissa

Un’altra gara di alto livello, condita dal primo gol in maglia azzurra e non poteva esserci occasione migliore, davanti al proprio pubblico, contro una delle squadre più forti d’Europa.

Ci aveva visto lungo José Mourinho, in quella telefonata di metà Giugno, quando personalmente chiamò il centrocampista partenopeo, per convincerlo a trasferirsi nella capitale.

Del resto, il riscatto di Anguissa, per 15 milioni di euro, è stata la prima operazione chiusa dal Napoli nel mercato, arrivato con la formula del prestito, per 400mila euro dal Fulham, il camerunense ha convinto tutti, Spalletti in primis. Per il tecnico azzurro è uno degli inamovibili dalla formazione di partenza, insieme a Lobotka, anche nella serata Champion, hanno collezionato un’altra prestazione, impeccabile. Proprio da un loro fraseggio, nasce l’azione che porta Frank Zambo a gonfiare la rete per la seconda volta, ipotecando in maniera determinante, l’esito della partita. Da quando è partito Fabian Ruiz, Anguissa ha iniziato a dispiegare le ali, diventando il faro del centrocampo, quello capace di far salire la squadra, di propiziare le azioni importanti in attacco, da ieri sera, micidiale anche in zona gol. Di tutto ciò si sta giovando, Piotr Zielinsky, finalmente libero di esprimersi secondo le sue qualità migliori, senza compiti specifici di copertura, a cui pensano i mastini alle sue spalle.

Per il polacco, premiato come Man of the match,

due gol e una performance da grande giocatore, quello che Napoli ha sempre saputo di avere, ma che fino ad oggi ha ammirato solo a sprazzi. La costituzione di quel centrocampo a tre, sul quale Spalletti ha lavoro tanto in ritiro, sta dando la possibilità di alzare il rendimento dei singoli, di cui Anguissa è senza dubbio, la sorpresa più piacevole. Al suo arrivo a Napoli, i paragoni con Bakayoko non tardarono ad arrivare, oggi, invece, si scopre un calciatore capace di alzare il livello, dell’intero reparto.

Ne fanno le spese al momento, Ndombele e Raspadori: il primo sembra in evidente ritardo di condizione, rispetto ai titolari; il secondo è di difficile collocazione. Come l’allenatore del Napoli, ha giustamente evidenziato a fine gara, è già tempo di pensare alla partita successiva.

Lo Spezia è un avversario sulla falsa riga del Lecce di Baroni, che può venire a Fuorigrotta a togliere punti preziosi. È il momento che le seconde linee, mostrino il loro valore e il loro contributo, magari non tutte insieme, come nella precedente occasione.

