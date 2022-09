Anguissa, con i tifosi nel cuore

“Con i tifosi nel cuore”

Frank Zambo Anguissa, nella conferenza stampa di ieri sera, sottolinea quanto l’assenza della tifoseria partenopea, sia importante, ma sente la vicinanza della gente, dentro di sé.

Il nazionale del Camerun, non convocato per le prossime amichevoli da Rigobert Song, pensa solo al Napoli e alla sua prima in Champions League, nel Regno Unito.

Il vero ostacolo, in terra scozzese, sarà rappresentato proprio dagli spalti, un intero Ibrox a favore dei Rangers, sarà l’arma in più per gli uomini di Van Bronckhorst.

Campi e atmosfere che Anguissa, conosce molto bene: “Troveremo un’atmosfera incredibile, sono una grande squadra, ma noi siamo pronti”.

Sara’ proprio lui l’incaricato numero uno a contrastare le sfuriate scozzesi, che oltre alla spinta del pubblico amico, vorranno riscattare i quattro gol presi ad Amsterdam.

Spalletti ha evidenziato che il Napoli dovrà usare armi diverse, fatte di possesso palla, fraseggio, verticalizzazioni, ovvero le migliori caratteristiche della sua squadra, in cui proprio Zambo sta dando il meglio di sé. Tanto da diventare un elemento imprescindibile, nell’undici azzurro, lui però dice di essere sempre lo stesso:

“Non sono molto cambiato dallo scorso anno, ho segnato poco, ma sono sempre lo stesso, ora mi sento più sicuro”

Lo sanno bene gli inglesi di Liverpool, a cui ha fatto girare la testa, vorrà farsi apprezzare anche a Glasgow, in una terra che non ha saputo valorizzare il suo talento.

Non ha usato mezzi termini il numero 99 del Napoli, sulle intenzioni del gruppo:

“Sara difficile, ma siamo qua per vincere”

Un risultato, che con la vittoria del Liverpool sull’Ajax, acquisterebbe ancora più valore, proiettando gli uomini di Spalletti in testa al girone, con tre punti di vantaggio sulle seconde, un tesoretto cospicuo sul discorso qualificazione. Importante comunque, uscire dall’ Ibrox con un risultato positivo, per preparare al meglio la sfida di domenica sera contro il Milan, uno scontro al vertice, che può dire molto sugli obiettivi reali di questa stagione, per entrambe le squadre. Ma a questo si penserà da domani, categorico Anguissa, su quello che riguarda il passato:

“Non sono qui per cercare rivincite, penso solo alla gara col Rangers, bisogna dimenticare Liverpool”

Non sarà facile dimenticare quella partita, che passerà comunque alla storia, forse la miglior prestazione di Anguissa da quando è a Napoli, ma lui non ne vuol sentir parlare:

“Non so se è stata la mia migliore partita, ma nel calcio le cose cambiano velocemente, bisogna lavorare tanto per migliorarsi ogni giorno”

Parole sante, per una squadra che fino a un mese fa veniva criticata da tutti, la storia adesso è cambiata e il Napoli stasera, vuole scrivere un’altra pagina da ricordare.

