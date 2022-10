Ajax – Napoli: parla Spalletti ai microfoni di Sky

Una partita da far perdere la voce, quella del Napoli contro l’Ajax.

Un gioco pulito, veloce, divertente ma soprattutto inaspettato che ha condotto di azzurri di Spalletti a vincere ad Amsterdam con 6 reti contro l’uno dell’Ajax.

Come di consueto, al termine della partita, ha parlato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti si microfoni di Sky.

Leggiamo insieme le sue dichiarazioni:

“Per ora di messaggi arrivano quelli giusti. Una partita non può cambiare la vita.”

“Abbiamo fatto una buona partita, quello che conta è la prestazione. E’ una cosa che è bello vivere però appana finisce la partita si rientra e si inizia a pensare alla successiva. Domenica troveremo una cremonese tarara a lucidi perché sanno contro chi giocheranno.

In Champions abbiamo fatto tre grandi risultati. Nella mia squadra si possono mettere in luce tutti perché si gioca ogni tre giorni quindi c’è bisogno di tutti, ma è tutta una conseguenza di come ci si allena“.

