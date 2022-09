Cesari: “Vi spiego come il fuorigioco automatico migliorerà le cose…”

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto l’ex arbitro Graziano Cesari.

“Quello successo in Juventus-Salernitana dimostra che quella componente arbitrale si è dimostrata inutile. Bisogna rispettare il ruolo.

Spero che con il fuorigioco semiautomatico aggiusti qualcosa. L’anno scorso in Spezia-Lazio abbiamo visto il gol di Acerbi palesemente in fuorigioco.

Quelle sono macchine, qui invece sono uomini che danno un giudizio personale.

Ho parlato con Massimo Mauro e non voleva dire così. Le stupidaggini le diciamo tutti. Il Var è stato portato per portare uguaglianza, ma in questo momento è difficile pensarlo visti gli errori inguardabili.

Che partita è stata Lecce-Monza? Palesemente sbagliata dall’arbitro. Errori talmente grossolani che mettono in difficolta tutti.

Uno degli obiettivi di Falange era inserire gli arbitri, adesso mi sento dire che non sono pronti. Non serve più correre tutta la partita, perché il ruolo dell’arbitro è cambiato. Ad oggi l’arbitro deve confrontarsi con l’esterno altrimenti diventa antipatico.

Aldilà del colloquio, che è difficile, perché non ci sono gli altoparlanti che possono spiegare la decisione? Ci sono i display che possono raccontare l’azione, dovrebbero spiegare anche il perché.

Abbiamo visto tante ragazze arbitro che si comportano benissimo, Mariasole si è immediatamente candidata per le caratteristiche. Capisce benissimo i movimenti, ha un rapporto buonissimo con i giocatori senza alterarsi o modificare le decisioni che prende, crea un rapporto privilegiato con i giocatori.

Non ho mai sentito un presidente dire “la partita la possiamo ripetere” e voglio fare i complimenti al presidente Iervolino. Apprezzo tantissimo il suo senso sportivo e la sua cultura.”

