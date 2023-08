Cesarano: “Natan? Come sempre il Napoli ha lavorato sotto traccia. Vi spiego le sue caratteristiche”

Ufficializzato alcuni giorni fa, Natan è il nuovo colpo del Napoli per la difesa: il parere del giornalista italiano circa le caratteristiche del calciatore brasiliano

Nel corso di Canale 21, il giornalista Rino Cesarano ha rilasciato alcune parole su Natan. Ufficializzato circa due giorni fa, il centrale brasiliano raccoglierà la pesante eredità di Kim, in seguito al suo trasferimento in Baviera alla corte del Bayern.

“Con i giovani serve sempre calma, ma le perplessità di molti nascono dal fatto che è stato pagato poco, io non so come il Napoli abbia fatto a strapparlo per questa cifra perché costava di più ed aveva una clausola alta. Il Napoli ha fatto un lavoro sotto traccia già da mesi e la cifra tra l’altro devono dividersela più società. Il ragazzo è valido, ha il 90% di passaggi riusciti, non lo conosco ma dai filmati mi ha colpito questo lancio millimetrico. Importante anche il tramite di Juan Jesus, il ragazzo dopo il mancato approdo a Roma voleva fortemente l’Italia ed è uno con grande fame e la testa giusta“.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati