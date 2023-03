Ceccarini: “Juan Jesus rinnova! Su Kvara, Osimhen e clausola di Kim…”

Le parole di Ceccarini ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato vedono Kim e Kvara che viaggiano verso il rinnovo contrattuale

Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista sportivo ed esperto di mercato ha commentato la querelle Napoli–Kim e non solo. Ceccarini ha difatti sottolineato come Juan Jesus abbia ormai rinnovato per due anni con il Napoli e come Osimhen sia cercato da mezza Europa.

Ceccarini su Kim: “Il Napoli lavora per eliminare la clausola. Osimhen? Potrebbe partire”

“Il Napoli sta lavorando per Kvara ma anche per rinnovare Kim ed eliminare la clausola rescissoria. Non ci limitiamo però a valutare il lavoro di Giuntoli su queste due operazioni: non sempre si riesce ad incanalare una trattativa nella via sperata. Nessuno immaginava quanto Kim potesse incidere in una realtà come la nostra Serie A. Mi risulta che il PSG sia operativo su tutti i fronti però loro hanno già preso Skriniar, non credo siano una minaccia reale. Per me la volontà di Kim sarà decisiva: lui vuole Napoli ed il Napoli. Già dalle prime apparizioni in ritiro si notava come volesse lasciare il segno.

Zielinski e Lozano? Il Napoli ha sempre sostituito calciatori. Quando i parametri non erano giusti per poter andare avanti insieme nessun dramma viene fatto. Gli azzurri non hanno mai fatto una tragedia nel sostituire calciatori, vedi Fabian Ruiz.

Juan Jesus? Per me siamo ai dettagli. Il contratto sarà di un anno più uno.

Osimhen? La situazione del nigeriano invece mi spaventa. Quando paghi un calciatore tanti soldi ed il ragazzo poi esplode, tutti vogliono acquistarlo. Però tutto questo avverrà solo con una offerta fuori mercato, che possa offrire al nove azzurro un contratto fuori dal normale”.

