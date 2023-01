Ceccarini: “Ecco quanto vale ora Osimhen. Su Demme, Sirigu e Gollini…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Niccolò Ceccarini. Il giornalista ha parlato del mercato del Napoli, in particolare della situazione Demme e Sirigu. Inoltre ha commentato la valutazione del club per Osimhen.

Su Osimhen

“Osimhen vale più di 100 milioni”.

“Osimhen oggi è devastante. Ripenso a quando il Napoli fece quell’investimento importante per il ragazzo, ad oggi si può dire che ne è valsa la pena. Poi in questo ultimo anno e mezzo è migliorato tanto anche grazie ai suoi compagni che lo cercano, lo rendono partecipe, gli parlano. Ad oggi la valutazione al di sopra i 100 milione ci sta pienamente, perché è il più forte”.

“Io credo che non ci siano novità sul futuro di Demme. Si poteva prendere in considerazione solo offerte soddisfacenti per il club e il giocatore. Diego attenderà le sue occasioni con la maglia azzurra sempre che non arrivino super uscite. È normale che per i giocatori del Napoli in questo momento sia difficile andare via”.

Sul mercato azzurro

“Non credo ci siano entrate in casa Napoli. Non è da escludere che verso fine sessione Sirigu possa chiedere di andare via per giocare maggiormente. In quel caso si potrebbe intavolare una trattativa che porterebbe Gollini e in azzurro e Sirigu con i viola”.

Su Gollini

“Gollini era tra i maggiori talenti italiani, tanto che la Fiorentina lo aveva preso proprio per avere due portieri di livello. Poi le sue prestazioni non sono state esaltanti, ma potrebbe essere un’ipotesi questo scambio”.

Sul mercato delle grandi

“Le grandi non hanno grande disponibilità economiche per il mercato. So che la Juventus sta cercando in prestito un vice Cuadrado, l’Inter è concentrata sulla situazione di Skriniar, il Milan deve valutare la situazione di Maignan. La Roma non penso che faccia qualcosa, anche se Mourinho vorrebbe Frattesi, ma se ne parla a giugno. La Lazio invece ceca un vice Immobile, e Sarri chiede Luca Pellegrini. La Fiorentina invece deve valutare la situazione di Nico Gonzalez”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati