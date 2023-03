Carmando: “Kvaratskhelia come Diego? Vi dico come la penso. Sul recupero di Osimhen…”

Lo storico massaggiatore del Napoli Salvatore Carmando è intervenuto su Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Le dichiarazioni dello storico massaggiatore del Napoli e di Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

“Festa Scudetto? Il presidente comanda e allora deciderà lui se fare la festa riservata, ma per me dovrebbero essere i tifosi a fare la festa come nel primo Scudetto. Allora fu una giornata meravigliosa, io non dimenticheranno mai cosa hanno fatto. I tifosi devono fare quello che vogliono.

Osimhen? Purtroppo si è fatto male in questo momento di grandissima forma. Per il recupero occorrono 20-25 giorni.

Kvaratskhelia? Sta facendo benissimo e potrebbero diventare grande come Diego ma non mettiamogli fretta. Vorrei fare i complimenti al dottor Raffaele Canonico che mi ringrazia sempre per i miei insegnamenti“.

