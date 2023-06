Capozucca: “Giuntoli? Giusto che ADL lo lasci andar. Nandez? vi spiego perchè è perfetto per Napoli”

Le parole del noto diesse cagliaritano sul possibile arrivo in maglia azzurra del centrocampista uruguagio

Ernesto Capozucca è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto direttore sportivo ha detto la sua sul possibile acquisto di Nandez e sulla querelle Giuntoli–ADL.

Capozucca: “Nandez è perfetto per Napoli, un jolly. Giuntoli giusto che vada via”

“Nandez è uno che da tutto. Per me è il cosiddetto Jolly che ogni squadra deve avere. La dote migliore che ha è la sua generosità e la sostanza che mette sul campo. Il classico calciatore che un allenatore vede bene in diversi ruoli e può ricoprire diversi ruoli. Giuntoli è sempre stato interessato a Nandez. Sia il Napoli che la Juve però hanno cercato di prenderlo solo in prestito.

Giuntoli? Per me è ormai una parentesi chiusa e se vuol andar via, è giusto che venga lasciato libero”.

