Calvarese: “Rigore negato al Bologna? Sono stati commessi due errori gravi!”

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex direttore di gioco ha spiegato l’episodio di gioco nel quale al Bologna è stato negato un rigore lampante: le dichiarazioni

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto Gianpaolo Calvarese. L’ex arbitro ha commentato la decisione di Di Bello inerente al mancato rigore assegnato al Bologna nel finale della gara con la Juventus.

Calvarese: “Rigore netto negato al Bologna, errore di Di Bello”

Perché Di Bello non ha assegnato il rigore al Bologna?

“La risposta è semplice, ma voglio fare una premessa. Il calcio è fatto di situazioni grigie, ma questa non lo è. È chiara ed è calcio di rigore al 100%, oltre che l’intervento del Var. Siamo di fronte a due errori chiarissimi. Per quanto concerne Di Bello, non mi ha fatto impazzire il suo atteggiamento, l’ho visto scarico. La situazione tecnica è semplice, entrambi i calciatori hanno l’obiettivo di arrivare sul pallone. Ma Ndoye è in vantaggio, il calciatore della Juventus cerca il fallo. Di Bello avrebbe dovuto vederlo“.

Sull’audio di questo episodio di gioco:

“Certamente si, mi auguro si possa ascoltare. Non credo ci sia nulla da nascondere, è stato un errore per mancanza di tecnica senza margini di trattativa. Posso provare a dire su cosa si è finalizzato il Var. Doveva capire quale calciatore fosse in vantaggio, ma ci si è concentrati su chi ha toccato il pallone, questa è la genesi dell’errore“.

