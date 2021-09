Napoli Femminile domani a Verona, Pistolesi: “Faremo di necessità virtù” [video]

Una partita importante, da affrontare però con qualche assenza di troppo. Verona-Napoli Femminile va in scena domani alle ore 14.30 ed Alessandro Pistolesi ha dovuto convocare anche le giovani Zavarese e Penna in virtù di alcune indisponibilità: “Non avremo di sicuro Blanco, Awona e Soledad Jaimes, che sta migliorando la sua condizione fisica.

Inoltre, ci sono almeno due o tre ragazze in dubbio – spiega Pistolesi -, ma questo non può e non deve rappresentare un’alibi perché già abbiamo dimostrato di poter fare di necessità virtù”. In Veneto servirà una prestazione gagliarda: “È uno scontro diretto e quindi in un certo senso vale doppio – continua il tecnico azzurro -, non giocheremo certo per il pareggio. La vittoria sulla Fiorentina ci ha dato entusiasmo e vogliamo continuare sulla strada che abbiamo appena intrapreso”.



Questo il link con la video-intervista a mister Pistolesi:

