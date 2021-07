NAPOLI FEMMINILE: RITIRO A RIVISONDOLI DAL 27 LUGLIO AL 13 AGOSTO

Il Napoli Femminile è lieto di annunciare che il ritiro precampionato si svolgerà a Rivisondoli (Aq) dal 27 luglio al 13 agosto. Il club ringrazia il sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, per la disponibilità e l’entusiasmo con il quale ha deciso di accogliere nella ridente località abruzzese il Napoli, che soggiornerà presso l’Hotel Europa della famiglia D’Altorio.

Una struttura che rappresenta il luogo ideale dove trascorrere le vacanze in montagna e che da anni ospita i ritiri di prestigiose squadre maschili. Il raduno del Napoli Femminile è fissato per il 26 luglio a Napoli, il primo allenamento a Rivisondoli è in programma per il pomeriggio del giorno successivo. Sono in via di definizione un paio di amichevoli con formazioni abruzzesi che militano in Serie C.

