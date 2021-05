NAPOLI FEMMINILE – DOMANI SFIDA IN CASA DELLA JUVE

Senza Beil, Chatzinikolau, Jansen e Cameron – tutte infortunate -, il Napoli Femminile fa visita domani alla Juventus (ore 12.30 diretta su Sky e TIM Vision) cui basta un punto per vincere l’ennesimo scudetto. Alessandro Pistolesi, tecnico azzurro, sa bene che le bianconere non si accontenteranno del pari ma vuole che la sua squadra non sia arrendevole:

“C’è ancora molto divario tra le grandi del campionato e realtà come la nostra, ma in casi del genere devi essere bravo e fortunato per provare a ridurre il gap e magari fare risultato. Non sarà facile, anzi, ma abbiamo tanto entusiasmo”. La classifica, infatti, sorride anche se mancano 270’ alla salvezza: “Abbiamo completato una grande rimonta dimostrando il valore reale del Napoli Femminile, in cui ho sempre creduto. Adesso, però, guai a mollare perché dobbiamo prenderci ciò che meritiamo e anche da una buona prestazione a Torino passa la nostra impresa”.

